Гордеев не смог ответить, почему мясо коровы называют говядиной

Президенту России Владимиру Путину во время "Прямой линии" поступил вопрос, который появился на экране в студии в тот момент, когда вице-премьер Алексей Гордеев рассказывал о стратегиях.
Президента спросили, почему мясо коровы называют говядиной. "Гордеев является хорошим специалистом в области сельского хозяйства", — сказал Путин и переадресовал вопрос профильному вице-премьеру.
Вновь появившийся по видеосвязи Гордеев признался, что не знает ответ. "Владимир Владимирович, к своему стыду, как профессионал — не могу ответить на этот вопрос, надо посмотреть все-таки словарь", — сказал Гордеев.
"Вот видите, а люди хотят, чтобы я ответил. Даже вы — человек, который все время сельским хозяйством занимается, не можете этого сделать", — с иронией сказал Путин.
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