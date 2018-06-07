В Барнауле дети решили искупаться в огромной луже, которая образовалась на улице Сиреневая. Видео опубликовано в интернет-сообществе "Барнаул22".
Лужу уже назвали "Сиреневым морем". По словам местных жителей, "водоем" находится там постоянно, лишь периодически снижается уровень "моря", впрочем, иногда и высыхает.
Что касается детей, то горожане отметили "суровость" ребят, которые решили спастись от жары. "Если они гудрон едят, то я хочу с ними селфи", — заявил один из барнаульцев.
Некоторые даже их хвалят за то, что "не сидят за компьютером" или "не в телефоне".
Появились и некоторые причинно-следственные связи. Так, есть предположения, что в квартиры, в которых проживают дети, еще не вернули горячую воду, а лужа за день нагрелась. Также обсуждается вероятность того, что ближе к вечеру и "взрослые подтянутся".
Несколько членов сообщества заявили, что завидуют такой детской свободе, когда можно запросто нырнуть в лужу у дома. Некоторые из взрослых готовы и сейчас вспомнить детство и просят "более точный адрес лужи".
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