Президент России Владимир Путин на "Прямой линии" получил вопрос от жителей алтайского села Старая Суртайка.
Путину рассказали, что небольшая деревня, в которой проживает около 400 человек, постоянно сталкивается с рядом проблем. Например, в Старой Суртайке есть школа, которую планируют закрыть.
"Куда мои внуки пойдут, если школу закроют", — жалуется местная жительница.
Сельчане просят оставить школу, которой уже 19 лет. За все это время в учреждении не было нормального ремонта, утверждают они. Также жители рассказали, что в школе сейчас учатся 47 детей, а в первом классе всего один ребенок.
"Нашим чиновникам проще ее закрыть, чем отремонтировать", — добавила другая женщина.
Президент, отвечая на просьбу сохранить школу, подчеркнул, что проблема малокомплектных школ всегда находится в центре внимания.
"Насколько я понимаю, вопрос в техническом состоянии школы и укомплектования школы преподавательскими кадрами. Малокомплектные школы — они довольно затратные. Необходимо тратить на школу, где обучается 40-50 человек, столько средств, сколько на школу, где 100-200 человек, но <...> школа закрывается — село умирает. А мы должны обеспечить, чтобы люди не покидали такие регионы, как Сибирь. Чтобы село имело перспективы развития. У нас целые программы сейчас созданы для развития школьного дела", — сказал Путин.
После президент попросил врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко обратиться к этой проблеме и помочь в сохранении школы.
Томенко заявил, что планов по закрытию конкретной школы нет. Он также подчеркнул, что причиной волнения жителей, скорее всего, может быть сбой в коммуникации местных чиновников с жителями села.
"Что касается школы, она у нас является филиалом. Она действительно малокомплектная. Есть вопросы по укомплектованию преподавательским составом. Тем не менее, закрытия в планах нет. Вероятно, какой-то сбой информации прошел на уровне тех муниципальных руководителей, которые доводили информацию до жителей", — заверил и предположил Томенко.
"Я пока делаю первые шаги в крае, вникаю. Но очень внимательно эту конкретную ситуацию с органами местного самоуправления, и, самое главное, с жителями села (разберу). Вопрос будет решен. У школы есть будущее, и у села тоже есть будущее", — пообещал врио губернатора Алтайского края.
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