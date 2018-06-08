Скандал случился в одном из элитных частных детских садов Барнаула, который расположен в районе новостроек на ул. Приречной. Несколько родителей воспитанников учреждения заявили в правоохранительные органы о жестоком обращении с детьми. В качестве доказательств предоставлены кадры, которые родителям удалось получить с видеокамер детского сада.

"Держи его..."

У Юли сюда ходили сразу двое малышей — двух и трех с половиной лет. Родители были очень довольны выбранным детским садом и безгранично доверяли педагогам. К тому же плата за месяц пребывания одного ребенка в саду немаленькая — 19 000 рублей. Сама Юлия состояла в родительском активе.

Женщина рассказывает, что зимой начала замечать, что ее трехлетний сын похудел, стал плохо кушать. Из садика мальчик возвращался в слезах. На вопросы мамы воспитатель отвечала, что ребенка обижают другие дети — ведь в группе он самый младший, да еще очень добрый и безответный.

Чтобы ребенок хоть что-то ел днем, Юлия стала ему давать с собой в садик любимый творожок или йогурт, но однажды забыла это сделать с утра и завезла творожок во время обеда. "Я решила не тревожить персонал и других детей, открыла дверь своим ключом и услышала, как мой ребенок дико кричит в коридоре", — рассказывает женщина.

По ее словам, она увидела, как воспитатель тащит по коридору упирающегося малыша: "Она тащила, выворачивая ему руку, открыла дверь в старшую группу, зашвырнула туда ребенка и сказала нянечке: "Держи его, не выпускай". Однако нянечка уже меня увидела и не стала удерживать моего сына. Он рванул ко мне, опухший от слез. Воспитательница растерялась. Я спрашиваю: "А что тут происходит?" Мне ответили, что мой сын "орет и орет", и поэтому его отправили в старшую группу, чтобы старшие дети научили его себя вести".

Юлия говорит, что тут же позвонила заведующей, которая была удивлена и возмущена. "Заведующая очень быстро приехала, извинялась, говорила, что это единичный случай, и воспитательница после этого сразу же положила ей на стол заявление об уходе по собственному желанию. Говорила, что, мол, инцидент исчерпан. Волноваться больше не о чем", — рассказывает женщина.

За гранью реальности

Вечером Юле позвонила еще одна мамочка, чей ребенок посещает этот детский сад. Ее мальчику пять лет и рассказать о происшествии он смог вполне связно. "Она сказала, что находится в какой-то прострации, что рассказ ее ребенка за гранью реальности, и если это правда, то надо обращаться в правоохранительные органы, так как поведение педагогов недопустимо," — рассказывает Юлия.

Она в тот же вечер потребовала показать видео с камер, которые установлены в детском саду. Администрация учреждения возражать не стала.

"Запись началась с того, что воспитатель пачкой листов ударила ребенка — не нашего, другого. Потом я увидела, что мой сын покачивается на стуле и, видимо, напевает песенку. Воспитательница схватила его, закрыла в темной бытовке. Через время его открыли другие дети. Сын вышел, озираясь, видимо, думал, что его выпустила воспитатель. Она стояла у окна, он подошел к ней, положил головку на подоконник, и по его мимике видно, что он извиняется. Но воспитатель снова тащит его "наказывать". В темном помещении он провел примерно полчаса. Я знаю своего ребенка, видно было, что он находился в шоковом состоянии, когда его выпустили. Он подошел к дереву, которое стоит у них в группе, прижался к нему щечкой и не отреагировал на воспитателя, которая отправила детей мыть руки. Вот тогда она его потащила на перевоспитание старшим детям — у нее в той группе подруга работает", — рассказала женщина. По ее словам, мальчик, которого якобы ударила воспитатель, в это же время "отбывал наказание" в темном туалете.

Пропавшие видеозаписи

Утром Юлия приехала в детский сад с мужем и программистом, чтобы снять записи с видеокамеры и передать правоохранителям. Но сначала, по ее словам, "потерялись пароли", потом возникали другие проблемы. Когда программисты наконец приступили к записи, произошел какой-то сбой, и с винчестера исчезла вся информация. Муж Юли предложил приобрести в садик новый винчестер, а этот отдать на восстановление. Винчестер отправили в Москву.

"Специалисты нас предупредили, что если винчестер сгорел в результате какого-то сбоя электроэнергии, то восстановить информацию будет нельзя. А если она была кем-то удалена, то получится. Восстановить получилось абсолютно все", — рассказывает Юлия.

В начале мая им прислали видеозапись. Женщина утверждает, что, посмотрев видео, убедилась в том, что грубое обращение с детьми в садике — норма: детей запирали в темном туалете или бытовке, обижали, шлепали, дергали за руки.

"Я плохой мальчик"

Рассказ Юлии подтверждает Яна Попова, сын которой также посещал этот детский сад. Молодая женщина говорит, что с ужасом смотрела запись о том, как обижают ее четырехлетнего сына. "На видео видно, как я привожу ребенка, он льнет ко мне, я выбираю момент, отвлекаю его и ухожу. За мной закрывается дверь, воспитатель с силой хватает моего сына за руку, толкает в туалет и выключает свет. И все это в присутствии доктора, который в этот момент находится в группе и не реагирует на поведение воспитателя. Есть запись с того дня, когда у сына был день рождения. Уходят аниматоры, а воспитатель заставила моего ребенка 30 минут, не вставая, сидеть на стуле. И судя по мимике, грубо на него кричала. Если дети, по мнению воспитателя, плохо себя вели во время дневного сна, она их поднимала и просто швыряла на кровати. Мы пошли в этот сад в ноябре. А узнали обо всем в апреле. Все это время мой сын плакал и не хотел ходить в садик. Я же думала, что у нас просто такая адаптация", — рассказала Яна.

Еще одна женщина, ребенок которой тоже пострадал, описывает в соцсетях то, что она увидела на видео: "Грубое обращение с детьми позволял себе не один воспитатель и, кроме того, в присутствии других преподавателей. Моего ребёнка практически каждый день таскали за руку как куклу, выбивали из-под него стул (ребёнок падал резко на попу и плакал), ударяли листками бумаги, ударяли рукой по попе и туловищу просто за то, что ребёнок не хотел идти рисовать... Мне очень больно все это переживать, я чувствую себя "плохой мамой", которая не смогла обезопасить своего ребёнка, не смогла его защитить..."

По словам родителей, страшна и реакция детей на эти происшествия: "Когда я стала расспрашивать, мой ребёнок стал мне говорить: мама, ну я же плохой мальчик, я же плохо себя веду... В 5 лет они ещё совсем маленькие, чтобы правильно оценивать поведение взрослых. Я думаю, что он воспринимал воспитателя и его обращение к нему, как будто так и нужно. Нам 5 (лет), ходили в садик около года", — пишет мама пострадавшего мальчика.

"Я никогда не наказывала своих детей. А у меня их четверо. Никогда. Мой сын даже не знал значение такого слова "наказание". После всей этой истории я забрала ребенка из этого садика. Так теперь, когда он считает, что сделал что-то нехорошее, он падает на колени, прижимается к моим ногам и кричит: "Мамочка, умоляю тебя, только не наказывай меня". Можете представить, как это страшно?" - говорит Юлия.

"Заведующая извиняется, но считает, что ничего страшного не произошло, это, мол, единичный случай. Она не хочет признавать, что это не единичный случай. Это система. Это все фиксировали камеры. Это все происходило в присутствии многих педагогов. И во всем детском саду не нашлось человека с сердцем и душой", — говорит женщина.

"Про нас пошли слухи, что мы хотим "отжать" этот детский сад, — говорит Юлия — и даже заведующая, когда просила не предавать это дело огласке, сказала: "Ну, хотите, возьмите управление садиком на себя". Нет. Мне это не нужно. Я хочу добиться справедливости. Знаете, на днях у сына в шахту лифта упал игрушечный мишка. Сын очень плакал, кричал: "Ему же страшно, там темно". Я пыталась его успокоить, говорила: "Мы обязательно ему поможем, разве ты мне не веришь?" А он сказал: "Я тебя тоже звал в садике, а ты не помогла".

Официальный комментарий

Заведующая детским садом корреспонденту ИА "Амител" комментировать ситуацию отказалась, предложив сначала дождаться правовой оценки произошедшего со стороны правоохранительных органов. При этом она подчеркнула, что речь идет о единичном случае, а видео из детского сада было изъято незаконно: это должны были сделать правоохранительные органы.

Кто прав?

Родители пострадавших детей написали заявления в ГУВД Алтайского края, Следственный комитет, обратились в Министерство образования и намерены добиться юридической оценки всего произошедшего в саду.

Но поддерживают такое решение далеко не все. В социальных сетях и в чатах детского сада ведутся баталии между родителями, которые поддерживают решение Юлии и Яны, и родителями, которые считают, что "выносить сор из избы" недопустимо, так как это может привести к закрытию детского сада, а он если не лучший, то один из лучших в городе.

Вот только несколько комментариев из Instagram Яны Поповой, где она попросила поддержки в этой ситуации.

"Почему только одни слова, слова, слова? Где доказательства? Моя младшая дочь ходит в этот сад на Папанинцев, все прекрасно, никто детей не обижает! Ко всем деткам есть подход!" - пишет одна из мамочек.

"Это просто реально неуправляемые дети. Они не уважают и с пренебрежением относятся ко всем детям и даже взрослым. Я видела и наблюдала, как реагируют на любые слова дети (никак!), смотрят свысока на всех и на воспитателей в том числе. Меня это просто захлестнуло и ужаснуло, что этому ребенку всего лишь было 3 года, а он так себя ведёт. Воспитания "0", вседозволенность, грубость по отношению к остальным детям, избиение! Посмотрев видео из садика, ничего возмутительного не увидела, когда узнала, кто эти дети. И высказывания о том, что надо закрыть садик... Вы своих детей оттуда переведите, и будет тишь и благодать! Я не хотела бы, чтобы мой ребёнок находился с такими детьми жестокими, которые не уважают взрослых и не поддаются никакому воспитанию!" - высказывает альтернативную точку зрения одна из родительниц.

"В нашем государстве целый список надзорных, контролирующих, правоохранительных и других органов. Возможно, к их работе имеется ряд вопросов, но они уполномочены со стороны государства выполнять свою работу. И они дают официальную всестороннюю оценку, к примеру, сложившейся ситуации. Тогда ответьте, пожалуйста, мне на вопрос: какова цель освещения ваших страданий на широкую публику, если даже еще не дана правовая всесторонняя оценка этому? Чтобы заранее дискредитировать весь детский сад, всех лиц, работающих в нем, поставить под вопрос дальнейшее посещение других детей? Я бы поняла, если бы вы написали, что произошла такая ситуация, ее расследовали такие-то органы и дали оценку, я с ней согласна или не согласна", — присоединяется еще одна родительница.

"Когда я увидела, как Т... (воспитатель) учила другую девочку бить мою дочь, показывая, как правильно, у меня был шок. Я тихо открыла дверь в группу, хотела подсмотреть, как мой ребёнок играет, и увидела это. Когда я спросила, что вообще происходит, ничего внятного не услышала в ответ, более того, меня пытались убедить, что это норма, т. к. моя дочь обидела эту девочку и что ребёнок не хочет идти в сад, потому что у неё "патологическая привязанность к маме". Я была в таком шоке, что не сориентировалась... Больше мы не пришли", — пишет о своем опыте пребывания в детском саду жительница Барнаула.

"Я та мама, ребёнок которой продолжает посещать данный садик. Все, что произошло, действительно было в нашей группе с нашими мальчишками. Я вас уверяю, и (перечисляет имена пострадавших детей — прим. редакции) — хорошие, положительные, добрые дети. Мой сын с ними дружил, я за ними наблюдала, каждый вечер с ними разговаривала и играла. Воспитателя нужно призвать к ответственности, и это факт! Пострадали все дети и те, кто просто был наблюдателем. Что касается садика: для кого-то предпринятые меры по смене воспитателей и установке онлайн-наблюдения оказались достаточными, кто-то так и не смог найти в себе доверия к этому учреждению. И тех, и других осуждать не стоит. Мой ребёнок сегодня мне сказал: "Мама, не отдавай меня в другой садик, мне этот садик нравится". Поэтому есть некая растерянность и двойственность: с одной стороны, неопровержимые факты — воспитатель обращался с детьми жестоко, с другой стороны, слова моего ребёнка, к которым теперь я очень прислушиваюсь. Мамочки из нашей группы поймут, о чем я говорю. И конечно, мне очень жаль, что из-за этого горе-воспитателя распалась отличная группа, потому что все дети были как на подбор — умные и воспитанные и успели стать хорошими друзьями. Сын часто спрашивает, где мальчишки и когда придут в садик", — поясняет свою позицию оставшаяся в садике мама.

"Жаль малышей и родителей, которые оказались в такой ситуации... Ну а если честно, то все гораздо интереснее. Очень хорошо прослеживается невнимание к собственным детям, неучастие. Выбрали красивый, модный, разрекламированный в соцсетях детский сад и успокоились. А разговаривать с собственным ребёнком? Сидя на скамейке в парке или перед сном, в спокойной обстановке, после вечернего купания, чтения.. Спросить "как прошёл твой день? Что нового ты сегодня узнал?" Когда в моей семье встал вопрос о выборе первой няни, супруг был категорически против, конечно, ведь ребёнку только 7-8 месяцев, он не умеет говорить, и случись что плохое, мы об этом не узнаем. А вот друг семьи и он же педиатр уверенно заявил, что ребёнок никогда не пойдёт на руки к человеку, который его обидел словом, делом, причинил страдания. Он всячески продемонстрирует своё отношение, даже не умея донести словом. Видимо, все больше времени мы проводим в соцсетях, написывая гневные комментарии и умные советы. Проведите своё время с детьми...", — высказывает свою точку зрения на происходящее еще одна горожанка.

Комментарий психолога

Психолог кризисного центра для женщин г. Барнаула Ульяна Тканенко: Чтобы вовремя увидеть проблему, родителей должен насторожить ряд моментов в поведении ребенка. Это страх перед детским садом и отказ его посещать. Если ребенок может говорить, он может сказать, что ему плохо в садике. И тогда уже родитель наводящими вопросами должен выяснить, что или кто не нравится малышу. Если ребенок еще не разговаривает или скрывает что-то, тревожным признаком является смена в его поведении. Он может стать более агрессивным или более замкнутым, может искать одиночества, могут появиться ночные страхи — любое поведение, несвойственное малышу, должно вызвать вопросы у родителя.



Очень важный вопрос доверия родителей к своему ребенку. Малышу нужно понимать, что ему всегда поверят, что бы он ни рассказывал. Очень важны три минуты в момент встречи, когда родитель забирает ребенка из садика. Вы не виделись весь день, и в этот момент все ваше внимание нужно уделить ребенку, быть на его уровне, глаза в глаза. Конкретно спрашивать — а что ты делал сегодня, а с кем играл, а что вы делали на занятиях. Дома можно поиграть с ребенком в садик, предложить: "ты — воспитатель", в игре станет понятно многое. Можно предложить нарисовать детский сад и порассуждать по этому рисунку.

Если ребенок в принципе отказывается затрагивать тему детского сада — это уже очень тревожный звонок, значит, там что-то действительно идет не так. И тут лучше обратиться за помощью к психологу. И обязательно родителям нужно заступаться за своего ребенка. Если вы не можете этого сделать, значит, в будущем он сам за себя не сможет заступиться.

Психолог высшей категории Светлана Смирнова: проблема в том, что родители часто боятся показаться в обществе "плохими мамами и папами" и слушают кого угодно, только не своего ребенка. Они слушают воспитателей, учителей, кого-то еще. Это неправильно. Вы — единственный представитель своего ребенка, и кроме вас за него заступиться некому. Тогда почему вы встаете на сторону социума, а не своего ребенка? Если вы не слушаете ребенка, если вы к нему невнимательны, это означает, что он абсолютно беззащитен перед социумом. Даже очень маленький ребенок может дать понять, что происходит что-то не то: у него изменилось поведение, отношение. Просто так ничего не меняется. Важно просто быть внимательным к своему ребенку.

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