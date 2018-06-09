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Рабочая суббота, 9 июня, в Алтайском крае будет жаркой, а в западных районах ожидаются дожди и грозы.
По данным регионального Гидрометцентра, осадки прогнозируются во второй половине дня.
Дневные температуры в крае составят +28...+33 градуса, в западных районах +21...+26 градусов.
Ветер будет юго-восточный, 3-8 метров в секунду с усилением до 10-15 метров.
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В Барнауле в этот день будет без осадков. Температура воздуха в краевой столице составит +28...+30 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.
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