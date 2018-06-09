Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 133 квадратных метра продают в Барнауле за 8,9 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье расположено в 13-этажном кирпичном доме на проспекте Ленина.
"Все комнаты изолированные, огромный санузел с джакузи и сауной, где можно погреть косточки в холодные зимние вечера, две большие лоджии застеклены пластиком и отделаны, вместительная гардеробная, встроенная мебель в спальнях, прихожей, в зале и на кухне", — отмечает автор объявления.
Высота потолков составляет три метра.
Дом, где находится квартира, расположен в районе с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, шлагбаум, консьерж, видеонаблюдение, подземная парковка.
Комментарии
чёта джакузи я не увидил
и вот эти вот электрокаменки в парной/сауне у меня вопрос к тем у кого такие есть : а током не шлёпнет когда вы на неё воду лить будите, тамже тэны ведь стоят и они под напругой