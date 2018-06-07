О чем говорил Путин во время "прямой линии" с народом. Главное

В четверг, 7 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин в 16-й раз провел "прямую линию", в ходе которой отвечал на вопросы россиян. В этом году организация "прямой линии" несколько отличалась от прошлых лет. В частности, в зале не было зрителей, кроме президента там находились волонтеры и ведущие Первого канала и ВГТРК. Вопросы и обращения от людей принимались в виде SMS и видеозвонков и выводились на экран в студии.Кроме того, в этом году президент распорядился, чтобы губернаторы все время были на связи и могли оперативно приступать к решению вопросов, которые задавали люди из регионов. Рассказываем о самом главном, что прозвучало сегодня во время "прямой линии" с президентом.

О правильном направлении

Путину напомнили, что два года назад, на "прямой линии" он сказал, что Россия проходит через "серую полосу" и предложили оценить "цвет полосы сегодня"

- Если говорить вот такими категориями — "белое", "черное", "серое", то мы движемся в сторону устойчивого белого цвета. Но в природе никогда не бывает абсолютной чистоты ни в чем. Посмотрите, вроде бы в Арктике, Антарктике полная белизна, белая пустыня, и все равно даже там есть вкрапления серого, черного цвета. Так же и у нас. Но в целом мы движемся в правильном направлении.

О росте экономики

- Мы вышли на траекторию устойчивого роста экономики. Да, это пока рост скромный, небольшой, я уже об этом говорил, но это не падение, а рост – 1,5% за прошлый год. Растет промышленность, растет сельское хозяйство стабильно. И все это приобрело устойчивую тенденцию. Что еще дает основания говорить о том, что мы двигаемся в правильном направлении? У нас исторический минимум по инфляции. Это очень важная предпосылка для дальнейшего роста. И это все на фоне ускоренного роста прямых инвестиций – за прошлый год 4,4%. Это очень хороший показатель. Это говорит о том, что в ближайшей перспективе рост тоже гарантирован, тоже обеспечен. Ну и, наконец, один из важнейших показателей – у нас продолжает расти продолжительность жизни.

О составе правительства

- Тот план развития, о необходимости реализации которого мы говорим на протяжении последних лет, он готовился прежним составом правительства на протяжении последних минимум полутора лет. И я прекрасно знаю, что, если бы мы на 100% зачистили все правительство и привели бы абсолютно новых людей, даже очень грамотных, минимум два года потребовалось на то, чтобы сформулировать или уже имеющиеся задачи, либо поставить новые. Мы потеряли бы минимум два года. У нас нет этих двух лет. Поэтому и было принято мною решение, что правительство должно быть значительно обновлено, за счет свежих людей, но хорошо подготовленных и зарекомендовавших себя. Но и необходимо было оставить тех, кто готовил решение для прорывного развития нашей страны. Для того, чтобы персонифицировать ответственность за то, что было сделано до сих пор и то, что намечается в ближайшее время. Я думаю, что у нас оптимальный состав правительства на сегодняшний день.

О ценах на бензин

То, что сейчас происходит недопустимо. Это неправильно. Но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов. Что было сделано? Снижен акциз по бензину на три, по дизтопливу на две тысячи. Принято решение отменить планировавшееся ранее с 1 июля этого года дальнейшее повышение акцизов, его не будет. К осени текущего года должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке. К осени текущего года должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке".

О стадионах после ЧМ

Мы истратили большие деньги на инфраструктуру этих 11 стадионов. И нужно, чтобы вся эта инфраструктура работала. И прежде всего, на развитие спорта. Причем массового спорта. Детского спорта. Нужно создавать детские и юношеские команды, лиги, организовывать соревнования. Надо, чтобы все эти объекты были окупаемыми, эффективно работающими. Очень многое будет зависеть от руководителей регионов Российской Федерации. Потому что после того как чемпионат мира закончится, оргкомитет передаст это все в собственность регионов. Хочу обратиться к своим коллегам в регионах: ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на этих площадках вдруг возникли какие-то рынки, которые возникали на спортивных сооружениях Москвы в середине 90-х годов.

О конфликте с Западом

- Я не могу назвать конкретных сроков, но я могу сказать вам условия, при которых это может произойти. Для нас очевидно, для России очевидно, что мы должны защищать свои интересы и делать это последовательно, не по-хамски, не грубо, но защищать свои интересы и в сфере экономики, и в сфере безопасности. Мы это делали и будем делать. Но мы всегда ищем компромиссы, стремимся к этим компромиссам. И это все закончится давление тогда, когда наши партнеры убедятся, что применяемые ими методы неэффективны, контрпродуктивны, вредны для всех и что придется считаться с интересами Российской Федерации.

О кошмарах российского бизнеса на Западе

- Я предупреждал о том, что такое развитие событий, с которым мы сталкиваемся сегодня, возможно. И предупреждая об этом, рекомендовал в свое время нашему бизнесу держать, во-первых, свои капиталы на родине, в России, держать капиталы там, где они заработаны, использовать их для развития российской экономики, чтобы обеспечить безопасность их применения.

О запрете интернет-каналов

- Я как работник специальных служб знаю, что легче всего запретить, а труднее — найти цивилизованные способы решения. Я буду побуждать всех своих коллег идти именно по этому пути — использования самими спецслужбами и правоохранительными органами современных средств борьбы с правонарушениями, в том числе с террористическими проявлениями, не ограничивая пространство свободы, в том числе в интернете".

О борьбе с раком

Что для этого нужно сделать? Первое – ранняя диагностика. Второе – нам нужно уделить внимание больше ядерной медицине, потому что исследования с помощью новейших средств как раз и позволяют выявлять на ранней стадии или купировать то, что уже имеет место. Теперь лекарственное обеспечение и химиотерапия. Это должны быть эффективные, отвечающие современным требованиям отечественные препараты. Ну и онкоцентры надо строить и дооборудовать то, что есть. Сейчас готовится программа, она будет стоить по предварительным подсчетам примерно до 2024 года 1 триллион рублей.

О повышении пенсионного возраста

- Что касается пенсионного возраста, то вы знаете мою позицию, я всегда относился и отношусь сегодня к этому в высшей степени осторожно и аккуратно. На что бы хотел обратить внимание. Одна из ключевых задач, которая сформулирована мною перед правительством, это повышение доходов пенсионеров, причем значительное повышение их доходов. Правительству в самое ближайшее время надо будет это обеспечить. Потому что за этим решение и другой важной задачи. Это уменьшение в два раза количества людей, которые живут за чертой бедности.

О долевом строительстве

Мы должны в конце концов выйти на цивилизованные способы жилищного строительства. Без привлечения средств граждан. Перед нами стоит сложная задача уже в этом году выйти на 88 млн. кВ. метров и в последующие годы до 2024 года мы должны будем выйти на гораздо более амбициозную цифру – 120 млн. кВ. м в год. Мы должны сделать так, чтобы в год примерно 5 млн. семей имели возможность улучшить свои жилищные условия. Раз в десять лет чтобы каждая семья, нуждающаяся в этом, могла улучшить свои жилищные условия... У нас принято решение с 1 июля 2019 года прекратить заключать новые договоры долевого строительства и привлекать исключительно средства через систему финансовых учреждений, через банки, для этих целей.

Об ипотечном кредитовании

- Я уже говорил в Послании, по-моему, о том, что мы должны ориентироваться на ипотечную ставку где-то в 8%, но стремиться нужно к 7%. Здесь нет ни одного лишнего слова. Мы долго спорили по этим вопросам. Все связано с бюджетными расходами, но стремиться правительство и Центральный банк должны к 7%.

О выводе российских военных из Сирии:

У нас не просто воинский контингент в Сирийской Арабской республике. Во-первых, применение наших вооруженных сил в боевых условиях это уникальный опыт и уникальный инструмент совершенствования наших вооруженных сил. Никакие учения не идут в сравнение с применением вооруженных сил в боевых условиях. Да, мы знаем, что применение ВС в боевых условиях связано и с потерями. Мы никогда не забудем об этих потерях и никогда не оставим в беде семьи наших товарищей, которые к нам не вернулись с сирийской земли. Но это была важная, благородная миссия, направленная на защиту интересов Российской Федерации и наших граждан. Наши военные находятся там для того, чтобы обеспечить интересы России в этом жизненно важном регионе мира, близким очень от нас, и они будут Наши военные находятся там для того, чтобы обеспечить интересы России в этом жизненно важном регионе мира, близким очень от нас, и они будут там находиться до тех пор, пока это выгодно России, и во исполнение наших международных обязательствтам находиться до тех пор, пока это выгодно России, и во исполнение наших международных обязательств.

О ТБО

- У нас примерно 1100 полигонов, которые находятся в более или менее нормальном состоянии. Десятки тысяч работают либо в серую, либо вообще являются незарегистрированными и просто свалками. Это абсолютно недопустимая практика. Часть из всей этой деятельности криминализована. ... До 2024 года мы должны построить 200 заводов по утилизации отходов. А вся программа рассчитана на строительство 238 заводов.

О закрытии школ в Алтайском крае

- Школа закрывается – поселок, село умирает. А мы должны обеспечить, чтобы у нас люди не покидали, особенно в таких регионах как Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток, чтобы село было живым, имело бы перспективы развития. У нас целые программы созданы сейчас по развитию школьного дела, в том числе и по приобретению транспорта в рамках программы "Школьный автобус", где мы предполагаем выделить из федерального бюджета только 1 млрд. 700 млн. рублей. Но в целом я бы хотел, чтобы губернатор обратился к этой проблеме и помог сохранить эту школу.