Путина в конце "Прямой линии" попросили никого не оставить равнодушным

Ведущие "Прямой линии с Владимиром Путиным" задали финальный вопрос передачи. "Какие бы слова вы сказали, чтобы никого не оставить равнодушным?", — спросили они.
Президент ответил, что, когда речь заходит о прорыве в развитии, всегда обращаются к опыту тех задач, которые стоят перед страной.
Он отметил, что в России такие периоды были. Например, в 1930-е годы, когда страна стояла на пороге войны. В 40-50-е годы, когда страна оказалась перед ядерной угрозы. В те времена для реализации задач были сконцентрированы все ресурсы, подчеркнул Путин.
"Сегодня такой угрозы вроде бы и нет. Безопасность вроде бы обеспечена на отдаленную длительную перспективу. У нас хорошо подготовленные и образованные люди. но я хочу, чтобы мы все понимали, знали и руководствовались этим соображением, если мы отстанем в технологическом развитии, внедрении новых технологий, цифровую экономику, если мы не сможем связать страну пространственно новыми линиями связи и дорогами, инфраструктурой, если мы не будем уделять должного внимания здравоохранению и образованию, мы можем безвозвратно отстать, что поставит под вопрос наш суверенитет", — сказа президент России.
Глава государства также подчеркнул, что в стране проблем сегодня много, но россияне смогут с ними справиться.
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