Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал эффективным формат, когда в "Прямую линию" с президентом встроены министры и губернаторы, пишет "Парламентская газета".
"С одной стороны, это позволяет должностным лицам правительства и региональной власти погрузиться в проблематику, которая волнует граждан, с другой — повысит эффективность власти в будущем", — заявил Володин.
По его словам, каждый чиновник понимает, что если поднятые вопросы не будут решены, то они будут звучать вновь и вновь.
"И это обязывает их решать задачи, которые входят в их компетенцию", — уверен Володин.
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