Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко принял решение направить в Красногорский район врио заместителя председателя правительства Надежду Капуру, которая разберется в ситуации со школой в селе Старая Суртайка, сообщается на официальном сайте региона.
Отмечается, что Капура должна изучить ситуацию и организовать работу по подбору педагогических кадров для организации полноценного учебного процесса.
Напомним, к президенту России Владимиру Путину во время "Прямой линии" поступила просьба от жителей села Старая Суртайка. Люди просили сохранить школу, в которой обучается 47 учеников.
"Насколько я понимаю, вопрос в техническом состоянии школы и в укомплектовании школы преподавательскими кадрами", — отметил Путин.
Президент страны обратился к Виктору Томенко с просьбой обратить внимание на проблему и сохранить школу. "Вопрос будет решен. У школы есть будущее, и у села тоже есть будущее", — пообещал врио губернатора Алтайского края.
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