Видео обрушения потолка в бассейне города Шлиссельбург Ленинградской области, в результате которого пострадали дети, опубликовал телеканал "78".
Инцидент произошел в четверг, 7 июня.
В результате происшествия пострадали два ребенка — мальчик и девочка восьми лет. Они доставлены в ближайшую больницу.
У мальчика диагностирована рана теменной области и сотрясение головного мозга. Девочка проходит обследование.
По данным телеканала, произошло обрушение части второго перекрытия потолка.
На месте происшествия работают правоохранительные органы и представители экстренных служб. Также ожидается приезд представителей администрации Шлиссельбурга.
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