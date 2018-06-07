Советский авиаконструктор, разработчик самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия" Виктор Толмачев скончался на 84-м году жизни, сообщил в своем Facebook генеральный директор Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина Алексей Рогозин.
По его словам, Толмачев скончался после тяжелой болезни.
Виктор Толмачев работал в КБ "Антонов" с 1964 года, придя на предприятие в качестве инженера-конструктора. Он участвовал в разработке и создании практически всех самолетов серии "Ан" и их модификаций. С 1991 года он работал техническим директором авиакомпании "Волга-Днепр".
Накануне заговорили о возобновлении производства в России самолетов Ан-124 "Руслан".
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