Ученые из Университета штата Огайо совместно с учеными из Калифорнийского университета в Дейвисе выяснили, что употребление кофеина повышает внимание и работоспособность, пишут "Известия" со ссылкой на статью в Journal of Psychopharmacology.
Специалисты наблюдали за 72 студентами, которые не знали о настоящей цели эксперимента. Им рассказали, что они должны продегустировать новый бренд кофе, а также принять участие в совместном выборе темы для групповой дискуссии.
Критерии отбора участников включали в себя употребление не более четырех чашек кофе в день и отсутствие аллергии на кофеин.
В ходе эксперимента специалисты выяснили, что употребление кофе до выполнения задачи улучшало оценки работоспособности коллектива в 1,4 раза.
Другое исследование, в котором участвовали 62 студента, употреблявшие кофе с кофеином и без, привело к аналогичным результатам.
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