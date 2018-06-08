Депутаты Госдумы провели тренировку перед матчем с командой Бундестага

Несколько депутатов Госдумы провели тренировку перед матчем с командой Бундестага, тренером парламентариев выступил член Комитета по государственному строительству и законодательству Отари Аршба, пишет "Парламентская газета".
В числе "спортсменов" оказались вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, член Комитета по образованию и науке Алена Аршинова, первый заместитель председателя Комитета по международным делам Светлана Журова, член Комитета по международным делам Инга Юмашева.
Аршба подчеркнул, что спортивные соревнования являются эффективным методом общения с коллегами.
"Мы встречаемся, общаемся, играем в футбол, обсуждаем околофутбольные, политические проблемы. Это непосредственная обстановка для общения, чего не хватает в нынешнем мире, который заполонила русофобия", — сказал "тренер".
Аршба также похвастался, что команда депутатов Госдумы еще не проиграла ни в одном международном матче: "14 матчей и 13 побед при одной ничьей, а Германию последний раз мы обыгрывали в Берлине со счетом 7:1. Еще президент России Владимир Путин как-то отметил, что лучшей футбольная команда страны является сборная парламента".
Журова добавила, что парламентариям предстоит жесткая игра со сборной команды бундестага. Тимофеева пообещала победить.
Ранее с инициативой провести товарищеский матч выступили депутаты Бундестага. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что отличительной особенностью сборной российских депутатов будет участие в ней женщин. Главным тренером команды Госдумы назначен бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу, заместитель председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев. Капитаном сборной станет почетный президент Олимпийского комитета России, первый вице-спикер палаты Александр Жуков.
Комментарии