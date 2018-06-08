В Госдуму внесен законопроект, меняющий порядок оплаты выставленного единого платежного документа (ЕПД) за жилищно-коммунальные услуги, пишет "Парламентская газета".
Законопроектом предлагается предоставить право гражданам самостоятельно распоряжаться принадлежащими им средствами при оплате ЕПД. Изменения предлагается внести в статью 155 Жилищного кодекса РФ.
В настоящее время при неполной оплате ЕПД россияне, которые по разным причинам имеют намерение полностью оплачивать лишь отдельные виды жилищно-коммунальных услуг, становятся должниками сразу по всем видам услуг, указанным в ЕПД, отмечает автор законопроекта Алексей Куринный.
В случае если потребитель полностью не оплачивает все виды предоставляемых ему коммунальных услуг, то исполнитель рассчитывает задолженность по каждому виду коммунальной услуги в отдельности.
Если же потребитель частично оплачивает услуги, то исполнитель делит полученную плату между всеми указанными в ЕПД видами коммунальных услуг (включая плату за содержание и ремонт) пропорционально размеру каждой платы, указанной в платежном документе.
В таком случае задолженность потребителя рассчитывается по каждому виду коммунальной услуги исходя из частично неоплаченной суммы.
Как отмечает Куринный, у россиян нет возможности внести самостоятельно изменения в ЕПД, что не соответствует принципам гражданского законодательства, которое отдает приоритет воле плательщика (пункт 1 статьи 319.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Депутат уверен, что плательщик, который должен оплатить несколько платежей, вправе сам определять назначение своего платежа и обязательство, которое он погашает этим платежом.
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