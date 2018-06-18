Форум пройдет в Сибирском агропарке, расположенном в Павловском районе Алтайского края. Основная тема форума – техническое и технологическое совершенствование производства, внедрение инноваций и обеспечение современными инструментами в работе предприятий.
Компания AUTOBOX (Автобокс, ООО "АльянсАвто") во второй раз принимает участие в мероприятии краевого масштаба, где будет представлено более 200 различных компаний.
На стендах павильона AUTOBOX будет представлен профессиональный ручной и пневматический инструмент торговых марок LICOTA и GARWIN, специализированные наборы для обслуживания крупногабаритной техники и коммерческого транспорта, оборудование для раздачи густых смазок и сбора масла, а также смазочные материалы.
Отдельным направлением компании AUTOBOX следует выделить продажу оборудования для шиноремонта грузовой и спецтехники, а также расходных материалов.
"Главная задача компании AUTOBOX на выставке – не только представить новинки товаров, но и установить деловые связи с новыми партнерами, обменяться опытом и новыми знаниями с участниками форума", — отметили в компании.
В дни проведения форума AUTOBOX предоставляет скидку 12% на все профессиональные наборы инструментов LICOTA и GARWIN, которые можно приобрести в интернет-магазине компании.
ООО "АльянсАвто":
г. Барнаул, ул. Власихинская, 57 ж
Тел.: 8 (3852) 22-66-07, 22-66-08, 9-960-966-1111
Сайт компании: www.autobox.pro
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