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В Раде заявили о потере контроля над Одессой

, ИА "Амител"
Депутаты отмечают, что одесские власти поддерживают пророссийские акции

Фото: to-world-travel.ru

Депутаты Рады потребовали от секретаря СНБО Александра Турчинова принять срочные меры в связи с потерей "проукраинского контроля" в Одессе. Об этом сообщил парламентарий Игорь Луценко в Фейсбуке, пишет РИА Новости.

Он пояснил, что "террор" против антироссийских активистов в городе приобретает "невиданные масштабы".

По словам Луценко, одесские власти поддерживают пророссийские акции и помогают местным антиукраинским организациям."Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс", — отметил Луценко.

Он также обратился к Турчинову с просьбой инициировать заседание СНБО по ситуации в Одессе, поскольку утрата контроля над "третьим по величине, исторически украинским городом" несет непосредственную угрозу национальным интересам Украины.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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