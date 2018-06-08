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Депутаты Рады потребовали от секретаря СНБО Александра Турчинова принять срочные меры в связи с потерей "проукраинского контроля" в Одессе. Об этом сообщил парламентарий Игорь Луценко в Фейсбуке, пишет РИА Новости.
Он пояснил, что "террор" против антироссийских активистов в городе приобретает "невиданные масштабы".
По словам Луценко, одесские власти поддерживают пророссийские акции и помогают местным антиукраинским организациям."Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс", — отметил Луценко.
Он также обратился к Турчинову с просьбой инициировать заседание СНБО по ситуации в Одессе, поскольку утрата контроля над "третьим по величине, исторически украинским городом" несет непосредственную угрозу национальным интересам Украины.
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