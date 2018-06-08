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Минстрой РФ выдал разрешение на строительство российского сухопутного участка газопровода "Северный поток-2". Работы должны начаться в ближайшее время, передает "Коммерсант" со ссылкой на компанию—разработчика проекта Nord Stream 2 AG.
Издание напоминает, что маршрут трубопровода на российском участке будет проложен через особо охраняемую природную территорию — Кургальский заказник (Ленобласть). Несмотря на опасения экологов, которые связаны с утратой природных экосистем заказника, а также места обитания краснокнижного орлана-белохвоста, Государственная экологическая экспертиза согласовала данный вариант прокладки "Северного потока-2".
Nord Stream 2 AG начала реализацию в Ленобласти плана компенсации экологического вреда из-за строительства газопровода "Северный поток-2". Всего в компании обещают вложить 30 миллионов евро в "экологические и социальные инициативы".
Ранее экологи из "Гринписа России" утверждали, что в Кургальском заказнике "в месте прохождения газопровода уже ведутся строительные работы, которые разрушают реликтовые дюны и болота". Они отмечали, что, в частности, была проложена дорога из бревен через болото Кадер, охраняемое международной Рамсарской конвенцией, тяжелая техника повредила участок реликтовой песчаной дюны. "Пострадали места обитания редких видов растений, таких как очеретник бурый, росянка промежуточная, прострел луговой", — заявили "зеленые". В Nord Stream 2 AG эти обвинения отрицали.
Затем компании нужно будет получить от Росприроднадзора разрешение на строительство подводных трубопроводов в территориальных водах РФ. В Nord Stream 2 AG надеются на его скорое получение.
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