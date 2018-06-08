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Италия готова обсуждать статус Крымского полуострова. Такое заявление сделал вице-премьер страны Маттео Сальвини, пишет РИА Новости, ссылаясь на Il Giornale.
"Вот министр иностранных дел, не хочу отнимать у него работу, но мы будем обсуждать все", — ответил премьер на вопрос журналистов о статусе полуострова.
Также Сальвини допустил, что Рим наложит вето на продление европейских санкций, которые связаны с вхождением полуострова в состав РФ. Данный вопрос будет обсуждаться в Совете Евросоюза 23 июня.
Итальянский премьер выразил убежденность, что главная угроза НАТО исходит от Африки, а не от РФ. Поэтому он призывает членов оборонительного альянса "защищать от реальных опасностей с юга, а не от мнимых с востока".
Напомним, отношения РФ и стран ЕС ухудшились во время политического кризиса на Украине в 2014 году. После возвращения Крыма Запад обвинил Москву в нарушении норм международного права и ввел антироссийские санкции.
Комментарии
Зрада!!!