Иллюстрация: seishub.ru
Землетрясение с показателем магнитуды 3,2 произошло утром 8 июня в Восточном Казахстане недалеко от границ Алтайского края и Республики Алтай.
Согласно информации Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", сейсмическое событие произошло в 08:14 по местному времени в 307 километрах к юго-востоку от Усть-Каменогорска.
Интенсивность землетрясения в эпицентре определяется показателем 3,7 балла по шкале MSK-64.
Отметим, что в этой зоне сейсмические события не являются редкостью.
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