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Новости

Правительство выбрало самый жесткий вариант повышения пенсионного возраста

, ИА "Амител"
За основу взят вариант увеличения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин

Фото: zakonimy.ru

Правительство утвердит концепцию пенсионной реформы, включая параметры повышения пенсионного возраста, на заседании в четверг, 14 июня. За основу взят вариант увеличения пенсионного возраста для мужчин на пять лет, до 65 лет, для женщин — на восемь лет, до 63. При этом не исключен и более мягкий для женщин сценарий "65/60" (мужчины/женщины), пишет РБК, ссылаясь на источник, знакомый с ходом подготовки соответствующего законопроекта, и два источника, близких к правительству. 

Предложения кабмина по изменению пенсионной системы будут носить комплексный характер, подчеркивают источники. Предполагается, что большинство существующих льгот при выходе на пенсию (для разных категорий, таких как военные, работники на вредных производствах, занятые в тяжелых климатических условиях, медработники и не только), скорее всего, будут сохранены.

Глава РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 7 июня заявил, что правительство представит свои предложения по увеличению пенсионного возраста в ближайшее время. "Что касается пенсионного возраста, то вы знаете мою позицию: я всегда относился и отношусь сегодня к этому в высшей степени осторожно и аккуратно", — сказал глава государства. Он назвал одной из ключевых задач, сформулированных перед правительством, — это повышение доходов пенсионеров, а за этим стоит и достижение цели двукратного снижения уровня бедности в стране. "Хочу еще раз подчеркнуть: ключевая задача во всей системе пенсионного обеспечения — это значительное повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров", — сказал президент.

Напомним, на совещании у главы кабмина Дмитрия Медведева во вторник, 5 июня, рассматривались три варианта повышения пенсионного возраста. Два предложил Минтруд: один предусматривает увеличение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин, другой — до 62 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

Однако кабмин остановился на варианте повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Сообщалось, что автором данного варианта был Минфин.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

8.06.2018 09:44
- гость -

И после этого они хотят, чтобы я копил на собственную пенсию и платил им взносы? Я на 80% не доживу до нее

0  0
8.06.2018 09:44
- гость -

Теперь пусть не кричат о репрессиях, когда их будут расстреливать.

0  0
8.06.2018 09:47
- гость -

Расстрелять!

0  0
8.06.2018 09:50
месный

в правителстве сидят походу одни упыри!!!! Где рабочие места для тех кому за 45????? с зарплатой чтоб на жизнь хватало а не по 8000??? Да где вообще эти места тесть? После 45 трудно найти работу, после 50 вообще не реально, а что делать в 55, а в 60. Тоесть всё задумано для того, чтобы кинуть человека с пенсией. А то для своих мало

0  0
8.06.2018 09:58
Filin

проклятые советы снижали пенсионный возраст. Либеральное правительство в свете демократических улучшений благосостояния народа - повышает. (народ - это само либеральное правительство)

0  0
8.06.2018 09:59
- гость -

хм а почему женщинам на 8 лет больше а мужчинам на 5?
можно не думать больше что мужчина сильный пол

0  0
8.06.2018 10:01
- гость -

Работу найти можно, НО: не по специальности, нелегальную, без соцпакета.

0  0
8.06.2018 10:02
- гость -

педерасты...

0  0
8.06.2018 10:11
- гость -

А почему бы правительству не предусмотреть вариант с выплатами как за непредоставление мест в детских садах? Допустим, человек не может найти работу в 48 лет (про 60 вообще и речи нет), рабочие места наше заботливое государство тоже не предоставило (в рамках заявленных "25 миллионов" - платите человеку компенсацию либо до момента трудоустройства, либо до момента выхода на заслуженный отдых. СЛАБО????
Государство само вынуждает людей уходить в тень, а потом наращивает армию контролирующих органов, пытающихся выявить самозанятых и работающих неофициально.
Ничего кроме ненормативной лексики такое отношение властей более не вызывает.

0  0
8.06.2018 10:16
- гость -

как долго народ будет терпилой вот в чем вопрос

0  0
8.06.2018 10:19
- гость -

Народу нравится

0  0
8.06.2018 10:22
- гость -

8.06.2018 09:50
месный

Да уроды! Слов других нет(

0  0
8.06.2018 10:30
- гость -

Народу нравится хм... мне вот нет, и я слишком стара и больна что бы повлиять на всю страну и если решу свалить с рашки начнут орать с пеной у рта ну и вали и тапками закидают с помидорами.типа а нам и тут хорошо.. парадокс

0  0
8.06.2018 10:33
гость

Ну вот, в ПФ можно деньги и не перечислять, все равно не доживем.

0  0
8.06.2018 10:37
- гость -

Это наверное чтобы их не могли на пенсию турнуть из правительства. Для себя и увеличивают, чтоб подольше у кормушки быть

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8.06.2018 10:41
Путин Шутит

В мае 2012 года своим указом В. В. Путин дал органам исполнительной власти поручение о создании в стране в течение шести лет 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест.

Данное поручение он сопроводил заявлением, что надо "не просто механически увеличить количество рабочих мест, а создавать эффективные, следовательно, высокооплачиваемые рабочие места взамен старых".
)))

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8.06.2018 10:41
-гость-

и при чем здесь Путин? любит задавать такой вопрос Кранштейн

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8.06.2018 10:43
Проходимец

А царь вчера лохам в уши лил как у них все хорошо. Будет. Потом

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