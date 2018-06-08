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Правительство утвердит концепцию пенсионной реформы, включая параметры повышения пенсионного возраста, на заседании в четверг, 14 июня. За основу взят вариант увеличения пенсионного возраста для мужчин на пять лет, до 65 лет, для женщин — на восемь лет, до 63. При этом не исключен и более мягкий для женщин сценарий "65/60" (мужчины/женщины), пишет РБК, ссылаясь на источник, знакомый с ходом подготовки соответствующего законопроекта, и два источника, близких к правительству.

Предложения кабмина по изменению пенсионной системы будут носить комплексный характер, подчеркивают источники. Предполагается, что большинство существующих льгот при выходе на пенсию (для разных категорий, таких как военные, работники на вредных производствах, занятые в тяжелых климатических условиях, медработники и не только), скорее всего, будут сохранены.

Глава РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 7 июня заявил, что правительство представит свои предложения по увеличению пенсионного возраста в ближайшее время. "Что касается пенсионного возраста, то вы знаете мою позицию: я всегда относился и отношусь сегодня к этому в высшей степени осторожно и аккуратно", — сказал глава государства. Он назвал одной из ключевых задач, сформулированных перед правительством, — это повышение доходов пенсионеров, а за этим стоит и достижение цели двукратного снижения уровня бедности в стране. "Хочу еще раз подчеркнуть: ключевая задача во всей системе пенсионного обеспечения — это значительное повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров", — сказал президент.

Напомним, на совещании у главы кабмина Дмитрия Медведева во вторник, 5 июня, рассматривались три варианта повышения пенсионного возраста. Два предложил Минтруд: один предусматривает увеличение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин, другой — до 62 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

Однако кабмин остановился на варианте повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Сообщалось, что автором данного варианта был Минфин.