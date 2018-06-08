Фото: zakonimy.ru
Правительство утвердит концепцию пенсионной реформы, включая параметры повышения пенсионного возраста, на заседании в четверг, 14 июня. За основу взят вариант увеличения пенсионного возраста для мужчин на пять лет, до 65 лет, для женщин — на восемь лет, до 63. При этом не исключен и более мягкий для женщин сценарий "65/60" (мужчины/женщины), пишет РБК, ссылаясь на источник, знакомый с ходом подготовки соответствующего законопроекта, и два источника, близких к правительству.
Глава РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 7 июня заявил, что правительство представит свои предложения по увеличению пенсионного возраста в ближайшее время. "Что касается пенсионного возраста, то вы знаете мою позицию: я всегда относился и отношусь сегодня к этому в высшей степени осторожно и аккуратно", — сказал глава государства. Он назвал одной из ключевых задач, сформулированных перед правительством, — это повышение доходов пенсионеров, а за этим стоит и достижение цели двукратного снижения уровня бедности в стране. "Хочу еще раз подчеркнуть: ключевая задача во всей системе пенсионного обеспечения — это значительное повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров", — сказал президент.
Напомним, на совещании у главы кабмина Дмитрия Медведева во вторник, 5 июня, рассматривались три варианта повышения пенсионного возраста. Два предложил Минтруд: один предусматривает увеличение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин, другой — до 62 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.
Однако кабмин остановился на варианте повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Сообщалось, что автором данного варианта был Минфин.
Комментарии
И после этого они хотят, чтобы я копил на собственную пенсию и платил им взносы? Я на 80% не доживу до нее
Теперь пусть не кричат о репрессиях, когда их будут расстреливать.
Расстрелять!
в правителстве сидят походу одни упыри!!!! Где рабочие места для тех кому за 45????? с зарплатой чтоб на жизнь хватало а не по 8000??? Да где вообще эти места тесть? После 45 трудно найти работу, после 50 вообще не реально, а что делать в 55, а в 60. Тоесть всё задумано для того, чтобы кинуть человека с пенсией. А то для своих мало
проклятые советы снижали пенсионный возраст. Либеральное правительство в свете демократических улучшений благосостояния народа - повышает. (народ - это само либеральное правительство)
хм а почему женщинам на 8 лет больше а мужчинам на 5?
можно не думать больше что мужчина сильный пол
Работу найти можно, НО: не по специальности, нелегальную, без соцпакета.
педерасты...
А почему бы правительству не предусмотреть вариант с выплатами как за непредоставление мест в детских садах? Допустим, человек не может найти работу в 48 лет (про 60 вообще и речи нет), рабочие места наше заботливое государство тоже не предоставило (в рамках заявленных "25 миллионов" - платите человеку компенсацию либо до момента трудоустройства, либо до момента выхода на заслуженный отдых. СЛАБО????
Государство само вынуждает людей уходить в тень, а потом наращивает армию контролирующих органов, пытающихся выявить самозанятых и работающих неофициально.
Ничего кроме ненормативной лексики такое отношение властей более не вызывает.
как долго народ будет терпилой вот в чем вопрос
Народу нравится
8.06.2018 09:50
месный
Да уроды! Слов других нет(
Народу нравится хм... мне вот нет, и я слишком стара и больна что бы повлиять на всю страну и если решу свалить с рашки начнут орать с пеной у рта ну и вали и тапками закидают с помидорами.типа а нам и тут хорошо.. парадокс
Ну вот, в ПФ можно деньги и не перечислять, все равно не доживем.
Это наверное чтобы их не могли на пенсию турнуть из правительства. Для себя и увеличивают, чтоб подольше у кормушки быть
В мае 2012 года своим указом В. В. Путин дал органам исполнительной власти поручение о создании в стране в течение шести лет 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест.
Данное поручение он сопроводил заявлением, что надо "не просто механически увеличить количество рабочих мест, а создавать эффективные, следовательно, высокооплачиваемые рабочие места взамен старых".
)))
и при чем здесь Путин? любит задавать такой вопрос Кранштейн
А царь вчера лохам в уши лил как у них все хорошо. Будет. Потом