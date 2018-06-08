Фото: rubtsovskmv.ru
Стена рухнула в неэксплуатируемой гостинице "Алей" в Рубцовске в ночь на пятницу, 8 июня.
Как сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные об обрушении стены здания на улице Калинина, 13 поступили в 01:10.
"В результате обрушения, к счастью, никто не пострадал. Было выставлено оцепление полиции. На место выезжали представители управления ГОЧС города. Сегодня данный вопрос будет обсуждаться в городской администрации", — отметил представитель экстренного ведомства.
В мэрии Рубцовска, в свою очередь, сообщили, что в данный момент ведутся работы по возведению ограждения, очистке места происшествия.
В ближайшее время будет принято решение по дальнейшей судьбе здания.
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