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Международная федерация футбола (FIFA) в пятницу, 8 июня, продаст дополнительные 100 тысяч билетов на матчи чемпионата мира по футболу. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на AP.
В FIFA уточнили, что доступными станут билеты, зарезервированные ранее для спонсоров, делегаций и гостей. Продажи начнутся в 23:00 мск на FIFA.com/tickets.
Издание напоминает, что самые дешевые места для болельщиков на финал мундиаля, который пройдет 15 июля в Москве, стоят 455 долларов.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.
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т.е. ни спонсоров, ни делегаций, ни гостей.
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