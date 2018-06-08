Фото: ФК "Чита"

Руководство барнаульского "Динамо" до сих пор не знает, где команда будет выступать в следующем сезоне, из-за реформы ПФЛ, решившей изменить структуру второго дивизиона зоны "Восток", разделив на две подгруппы. 1 июня в Москве состоялось совещание Профессиональной футбольной лиги России, участие в котором приняли руководители первенства и представители команд. Предполагалось, что зона будет разделена на группы "Сибирь" и "Восток".

В группу "Сибирь", по предварительному плану, должно было войти восемь команд: четыре нынешних участника турнира в группе "Восток" – "Чита", иркутский "Зенит", наше "Динамо" и омский "Иртыш". Также в чемпионате должна принять участие ведущая команда первенства России среди любительских коллективов из Новокузнецка, основная (в случае вылета из ФНЛ) или молодёжная команда Томска, а также молодёжные команды Красноярска и Новосибирска.

Как рассказал "Алтайскому спорту" президент футбольного клуба "Динамо" Виктор Сигарев, участвовавший в том совещании, Новокузнецк в итоге отказался от участия, Томск тоже. Красноярск с Новосибирском всё же готовы подключиться, но с условием, что в группе не будет "Сахалина" и комсомольской "Смены".

"Но зачем нам делать совсем уж детский чемпионат? Понятно, что "Сахалин" и "Смену" нельзя сравнивать с "Сибирью-2" и "Енисеем-2" по игровым критериям. Без "Смены" и "Сахалина" наш турнир сползёт до уровня ЛФК и даже ниже. Но на моё замечание по этому поводу было заявлено, что "Смена" по финансовым причинам может сняться с турнира в любой момент. А сейчас, говорят, и "Енисей", чья команда вышла в Премьер-лигу и чья молодёжка будет играть в первенстве России среди дублирующих команд, тоже не горит желанием выставлять ещё одну профессиональную команду", — сообщил Виктор Сигарев.

По его словам, "Сахалин" остаётся на Дальнем Востоке единственной командой ПФЛ. При этом в клубе говорят о том, что готовы играть с сибирскими командами в Томске, потому что у них будет реконструкция стадиона к Азиатским играм.

Команды на совещании не смогли договориться о том, как проводить следующий сезон. Барнаульское "Динамо" уже готово к сезону, после праздников игроки выйдут из отпуска, но пока непонятно, где и с кем бело-голубые будут играть в следующем чемпионате. Предыдущий барнаульцы завершили на третьем месте. В новом году клуб возглавит полковник ФСБ Алексей Минин, который придет на смену Виктору Сигареву, переходящему на работу директором в торгово-производственный комплекс на улице Космонавтов, именуемый в народе "китайским рынком". Он относится к министерству имущественных отношений Алтайского края.