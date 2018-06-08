Фото: mtdata.ru
Глава РФ Владимир Путин не задавал вопросов о Чечне во время "Прямой линии", что говорит о стабильности и благополучии в регионе. Такое заявление сделал глава республики Рамзан Кадыров, пишет РИА Новости.
"Мы были в полной готовности ответить на любые вопросы, касающиеся Чеченской Республики. Считаю, что отсутствие таковых говорит о доверии, мире, стабильности и благополучии в Чечне", — цитирует агентство запись Кадырова во "ВКонтакте".
Также он отметил, что это не значит, что в регионе нет проблем. Однако он добавил, что жители республики могут быть уверены в том, что власти прилагают "максимум усилий для развития экономики республики, снижения безработицы, работаем над повышением благосостояния населения".
Напомним, "Прямая линия" с Путиным продолжалась 4 часа 20 минут. Президент ответил на 73 вопроса из поступивших двух миллионов обращений. В текущем году формат претерпел некоторые изменения — была задействована внутренняя связь президента с министрами и главами регионов. В режиме онлайн-конференции их тут же привлекали к ответу.
Комментарии