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Кадыров объяснил, почему Путин не позвонил в Чечню во время "Прямой линии"

, ИА "Амител"
По словам главы региона, это говорит о стабильности и благополучии

Фото: mtdata.ru

Глава РФ Владимир Путин не задавал вопросов о Чечне во время "Прямой линии", что говорит о стабильности и благополучии в регионе. Такое заявление сделал глава республики Рамзан Кадыров, пишет РИА Новости.

"Мы были в полной готовности ответить на любые вопросы, касающиеся Чеченской Республики. Считаю, что отсутствие таковых говорит о доверии, мире, стабильности и благополучии в Чечне", — цитирует агентство запись Кадырова во "ВКонтакте".

Также он отметил, что это не значит, что в регионе нет проблем. Однако он добавил, что жители республики могут быть уверены в том, что власти прилагают "максимум усилий для развития экономики республики, снижения безработицы, работаем над повышением благосостояния населения".

Напомним, "Прямая линия" с Путиным продолжалась 4 часа 20 минут. Президент ответил на 73 вопроса из поступивших двух миллионов обращений. В текущем году формат претерпел некоторые изменения — была задействована внутренняя связь президента с министрами и главами регионов. В режиме онлайн-конференции их тут же привлекали к ответу.

Читайте также в сюжете: Прямая линия с Путиным-2018
Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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