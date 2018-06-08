Барнаульский Дед Медвед на байке напомнил, как уберечь свою жизнь

Фото: barnaul.org
Туристический символ Барнаула Дед Медвед накануне принял участие в профилактической акции "Внимание, переезд!".
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, акция состоялась в Международный день безопасности на железнодорожных переездах. Символ нашего города прокатился на байке и побывал на одном из участков акции — в пригороде Барнаула на охраняемом железнодорожном переезде перегона Южный – Калманка.
Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции, железнодорожниками и волонтерами Дед Медвед раздавал участникам движения профилактические листовки и памятные сувениры, а также лично призвал не нарушать правила дорожного движения на железнодорожных переездах.
Комментарии
блин чтож такой костюм страшный то
что за идиотизм?