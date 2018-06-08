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Ремонт 65 дворов Барнаула за 104 млн рублей будет делать ПСК "Индустрия"

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Эта же компания ремонтирует часть городских дорог

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

65 дворов многоквартирных домов Барнаула по программе благоустройства будет ремонтировать крупнейший подрядчик — ПСК "Индустрия". Конкурс на сайте госзакупок был объявлен 1 мая, итоги подведены 29 мая. Именно эта компания будет ремонтировать и часть дорог в городе.

На конкурс поступило две заявки: от ООО ПСК "Индустрия" и ООО "Дом солнца". Победил один из крупнейших подрядчиков в Барнауле — "Индустрия". Компанию возглавляет бизнесмен Валерий Багдасарян.

Теперь компании предстоит выполнить весь объем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в Барнауле по программе "Комфортная городская среда". Начальная стоимость контракта составляла 112 млн 179 тысяч рублей. "Индустрия" предложила цену в 104 млн 887 тысяч рублей, "Дом солнца" — 105 млн 448 тысяч рублей.

Все работы должны быть выполнены до 11 ноября 2018 года.

Отметим, что ПСК "Индустрия" выиграла один из крупнейших контрактов администрации на ремонт дорог в Барнауле в 2018 году по программе "Комфортная городская среда". Компании предстоит отремонтировать 12 улиц на общую сумму 224 миллиона рублей. "Индустрия" заявлялась на аукцион и в прошлом году на подряд по благоустройству 95 городских дворов по программе КГС.

Депутат Барнаульской городской Думы, глава фракции "Единая Россия" Вячеслав Перерядов рассказал порталу Amic.ru, что партия назначила куратора программы по Барнаулу. Им стал депутат Евгений Носенко, также он будет курировать работы в Центральном районе города. В остальных районах курировать будут также депутаты-единороссы БГД. В Ленинском — Дмитрий Абалымов, Индустриальном — Алексей Маликов, Октябрьском — Дмитрий Ильиных и Железнодорожном — Виктор Юдин.

В пятницу, 8 июня, депутаты, чиновники и общественники проводят во всех районах совещания с подрядчиками, позже по территориям поедут специальные комиссии.

Напомним, что в части дворов выполняются только основные работы (асфальтирование, благоустройство, освещение). Там, где жители согласились вложить часть денег (от 40 до 50% стоимости дополнительных работ), будут построены детские и спортивные площадки, парковки, зоны отдыха, обустроена дренажная система, контейнерная площадка и так далее.

Итак, вот адрес дворов, где будет проведен ремонт:

ул. Шевченко, 82
ул. Молодежная, 47
ул. Молодежная, 37
пр-кт. Строителей, 11а
ул. Папанинцев, 114
ул. Антона Петрова, 120
ул. Крупской, 93
ул. Антона Петрова, 144
ул. Профинтерна, 37
пр-кт Ленина, 151
пр-кт Ленина, 153
пр-кт Ленина, 155
ул. Попова, 99
ул. Панфиловцев, 24
ул. Панфиловцев, 22
ул. Солнечная Поляна, 37
ул. Шумакова, 14
ул. Павловский тракт, 74
ул. Павловский тракт, 229
ул. Взлетная, 12
Северный Власихинский проезд, 56
Северный Власихинский проезд, 40
ул. Антона Петрова, 216
ул. Георгия Исакова, 163а
ул. Солнечная Поляна, 25
ул. Попова, 16
ул. Попова, 72
ул. Солнечная Поляна, 7
ул. Попова, 46
ул. Антона Петрова, 152
ул. Георгия Исакова, 201
ул. Антона Петрова, 262
ул. Попова, 59
ул. Юрина, 206а
ул. Глушкова, 13
ул. Петра Сухова, 70
ул. Глушкова, 27
ул. Глушкова, 25
пр-кт Космонавтов, 31
пр-кт Космонавтов, 29
ул. Профинтерна, 59
ул. Смольная, 48
ул. Смольная, 50а
пр-кт Калинина, 4
ул. Советская, 9
ул. Профинтерна, 52
пр-кт Комсомольский, 81
пр-кт Комсомольский, 83
ул. Союза Республик, 14
ул. Северо-Западная, 62
ул. Германа Титова, 20
ул. Молодежная, 6
ул. Партизанская, 126
ул. Партизанская, 130
ул. Партизанская, 140
ул. Партизанская, 138
ул. Партизанская, 136
ул. Змеиногорский тракт, 108а
ул. Ядринцева, 72
пр-кт Ленина, 27, 27а
ул. Анатолия, 220
переулок Малый Прудской, 40а
ул. Партизанская, 142
ул. Партизанская, 144
ул. Партизанская, 146

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

8.06.2018 11:06
- гость -

А как улица Беляева?

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8.06.2018 11:22
- гость -

попова 46!!ам вместо двора стоянка ужас какой то хоть бы совесть имели

0  0
8.06.2018 11:40
Гость

Строителей 29 снесли хоккейную коробку,наставили ограждения и сделали парковку,рядом с резервуарами с жиженным газом!!!Нормально?!Детям играть,да и просто выйти НЕКУДА!!!!!
И не надо,да там благоустраивать двор?!Так нормально!!!ШОК просто!!!!

0  0
8.06.2018 11:55
- гость -

да 46 попова проще будет закатать под парковку все!!там удачи не видать

0  0
8.06.2018 12:03
- гость -


8.06.2018 11:40
Гость


это не хоккейная коробка была, а место выгула собак. водил ребенка в 193 садик в 05-09 годах. ни разу там с клюшкой никого не видел

0  0
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