Фото: americansport.ru
Схема выплат денежных премий игрокам российской национальной команды во время чемпионата мира — 2018 не изменится. Об этом пишет "Газета.Ru", ссылаясь на "Чемпионат.com".
По данным издания, если произойдет ничья, каждый игрок сборной получит 7,5 тыс. евро, а при победе — 15 тыс. евро.
За поражение игрокам не будет начисляться никакая премия.
Данная схема выплат действует с момента назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера российской сборной.
Комментарии
То есть нисколько не получат получается
Конечно нет
за каждый матч?
Как по мне, то дурацкая схема. Ну, понятно, раз ее Черчесов придумал, то умной она не могла быть по определению.
Надо иначе:
ничья - ноль денег;
выиграли - каждому по 15 косарей ойро;
проиграли - каждый в казну отдал по 15 косарей ойро.
Означает ли эта статья, что раньше они получали премии и за ничью и за проигрыш ???
за проигрыш - батогами или кнутом по заду