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"Вашингтон Кэпиталз" Овечкина впервые в истории выиграл Кубок Стэнли

, ИА "Амител"
Итоговый счет серии составил 4:3

Фото: twitter.com

Клуб "Вашингтон Кэпиталз" стал чемпионом НХЛ в сезоне 2017/18. Об этом пишет "Р-Спорт".

Встреча с "Вегас Голден Найтс" завершилась со счетом 4:3 в пользу "Кэпиталз".

Российский нападающий Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой во втором периоде, а Евгений Кузнецов — результативной передачей.

Данная победа стала для "Кэпиталз" первой за 44 года существования клуба.

ТАСС добавляет, что Овечкин впервые получил "Конн Смайт Трофи", приз самому ценному игроку плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Отмечается, что хоккеист забросил 15 шайб. Также 32-летний нападающий занял второе место в списке бомбардиров c 27 очками, что является его лучшим результатом в карьере.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

8.06.2018 11:13
- гость -

молодец мужик!

0  0
8.06.2018 11:20
Эрг Ноор

Крутая серия,все матчи огонь,хоккей в НХЛ просто супер.

0  0
8.06.2018 11:27
Грантштейн

Поздравления Александру Овечкину, Евгению Кузнецову и Дмитрию Орлову!
Вот на их игру смотреть приятно. Не то что на футболистов.

Александр Великий!

0  0
8.06.2018 11:53
- гость -

Долго к этому шли. Теперь легенды клуба! Все трое

Овечкину осталось Олимпиаду выиграть и в Золотой клуб войдет

0  0
8.06.2018 11:55
Эрг Ноор

И да не так часто кубок берет команда где русские реально она и есть.Со времен Детройта только Малкин был ценен в чемпионской команде.В этот же успех вклад Овечкина с Кузнецовым 90%.

0  0
8.06.2018 11:58
- гость -

Первый русский кэп команды с кубком.И всего третий европеец во всей истории.

0  0
8.06.2018 12:00
Грантштейн

8.06.2018 11:55
Эрг Ноор
Серию Вашингтон - Тампа смотрел со странным чувством сожаления, что кто-то из наших вылетит. Но успакаивал себя мыслью, что по-любому наши будут в финале. И не абы какие наши, а с самыми ведущими ролями в команде)

0  0
8.06.2018 12:01
- гость -

Ови в столице штатов в доску свой.Его там раскрутили в дым,популярней халка)

0  0
8.06.2018 12:06
Эрг Ноор

Грантштейн
8.06.2018 11:55
Вот именно по этому сезону русский состав собрался почище канадского.Две пятерки просто элитных даже по меркам Нхл.Два элитных вратаря.Я бы посмотрел такую сборную.Причем что редкость в плей офф не потерялся никто из наших как обычно

0  0
8.06.2018 12:10
Filin

Молодцы

0  0
8.06.2018 12:13
Гость

Овечкин слинял из России, играет на дядю Сэма, а ему дифирамбы ещё поют...

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