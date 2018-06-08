Фото: twitter.com
Клуб "Вашингтон Кэпиталз" стал чемпионом НХЛ в сезоне 2017/18. Об этом пишет "Р-Спорт".
Встреча с "Вегас Голден Найтс" завершилась со счетом 4:3 в пользу "Кэпиталз".
Российский нападающий Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой во втором периоде, а Евгений Кузнецов — результативной передачей.
Данная победа стала для "Кэпиталз" первой за 44 года существования клуба.
ТАСС добавляет, что Овечкин впервые получил "Конн Смайт Трофи", приз самому ценному игроку плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Отмечается, что хоккеист забросил 15 шайб. Также 32-летний нападающий занял второе место в списке бомбардиров c 27 очками, что является его лучшим результатом в карьере.
No words. pic.twitter.com/mCODtPEWEK— NHL GIFs (@NHLGIFs) 8 июня 2018 г.
Комментарии
молодец мужик!
Крутая серия,все матчи огонь,хоккей в НХЛ просто супер.
Поздравления Александру Овечкину, Евгению Кузнецову и Дмитрию Орлову!
Вот на их игру смотреть приятно. Не то что на футболистов.
Александр Великий!
Долго к этому шли. Теперь легенды клуба! Все трое
Овечкину осталось Олимпиаду выиграть и в Золотой клуб войдет
И да не так часто кубок берет команда где русские реально она и есть.Со времен Детройта только Малкин был ценен в чемпионской команде.В этот же успех вклад Овечкина с Кузнецовым 90%.
Первый русский кэп команды с кубком.И всего третий европеец во всей истории.
8.06.2018 11:55
Эрг Ноор
Серию Вашингтон - Тампа смотрел со странным чувством сожаления, что кто-то из наших вылетит. Но успакаивал себя мыслью, что по-любому наши будут в финале. И не абы какие наши, а с самыми ведущими ролями в команде)
Ови в столице штатов в доску свой.Его там раскрутили в дым,популярней халка)
Грантштейн
8.06.2018 11:55
Вот именно по этому сезону русский состав собрался почище канадского.Две пятерки просто элитных даже по меркам Нхл.Два элитных вратаря.Я бы посмотрел такую сборную.Причем что редкость в плей офф не потерялся никто из наших как обычно
Молодцы
Овечкин слинял из России, играет на дядю Сэма, а ему дифирамбы ещё поют...