Фото: inforesist.org
Средняя цена литра бензина в РФ достигла 43,43 рубля. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на Росстат.
За неделю с 29 мая по 4 июня стоимость топлива выросла на 60 копеек, или на 1,4%.
А дизельное топливо выросло в цене до 44,42 рубля за литр. За неделю стоимость горючего увеличилась на 1,2%.
В целом цены на бензин выросли в 80 центрах субъектов страны. Больше всего они увеличились в Кызыле (на 6,2%), Назрани (на 4%), Астрахани, Горно-Алтайске, Орле и Владикавказе (на 3-3,8%).
В Москве бензин марки АИ-92 на автозаправках продается от 40,80 до 45,50 рубля за литр, а марки АИ-95 — от 44,80 до 47,65 рубля. В Санкт-Петербурге топливо марки АИ-92 стоит от 40,20 до 42,99 рубля, а марки АИ-95 — от 43,00 до 45,84 рубля за литр.
Газета отмечает, что с декабря 2017 года бензин вырос в цене на 8%, а дизельное топливо - на 8,5%.
Комментарии
Россию оккупировали? Или как это понимать ...
В соседнем Казахстане Газпромнефть продает 95-ый по 177 тенге за литр
11:55
Это закономерный итог 18 лет вставания с колен.
8.06.2018 12:06
гсть
В соседнем Казахстане Газпромнефть продает 95-ый по 177 тенге за литр
Ахаххах, это 32 рубля 82 копейки . Господи в какой же Скотo-у-блюдии мы живём(((