Фото: vk.com/barneos22
Стена здания в центре Барнаула рухнула на припаркованный автомобиль — инцидент произошел на улице Ползунова.
О ЧП, случившемся накануне, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.
"Напротив автосервиса на ул. Ползунова, 55а рухнула стена на припаркованный KIA. Обошлось без жертв, машина восстановлению не подлежит", — указывает автор заметки.
Также отметим, что в ночь на пятницу в алтайском городе Рубцовске также произошло обрушение стены в неэксплуатируемом здании гостиницы "Алей".
Комментарии
не повезло владельцу кии сейчас замучается по судам бегать
Это прорыв! Началось!
а с чем ему по судам бегать? За оставление авто на парковке он отвечает, что бы ни случилось!