Суббота, 9 Июнь, 13:12

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 62,67
€ 73,79
470664
28°
Обь
510см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Прямая линия с Путиным-2018Виктор Томенко возглавил Алтайский крайПаводок-2018
Новости

Приятные сюрпризы и развлечения приготовили для посетителей в ТРЦ "Пионер"

, ИА "Амител"
В торгово-развлекательном центре каждые выходные проходят увлекательно и интересно

По уже сложившейся традиции в ТРЦ "Пионер" каждые выходные посетителей ждут интересные развлечения под девизом "Семейные выходные". Люди приходят семьями — для каждого здесь находится подходящее занятие, и впоследствии остаются приятные впечатления.

Не обходится и без приятных сюрпризов. Каждую субботу и воскресенье с 14 до 17 часов на фуд-корте, расположенном на четвертом этаже торгово-развлекательного центра, каждый может получить в подарок сладкую вату!

А в воскресенье, 10 июня, в 16 часов на фуд-корте, расположенном на четвертом этаже торгово-развлекательного центра, состоится творческий мастер-класс "Кукла-скрутка. Оберег" и "Зайчик на пальчик". Всех желающих организаторы приглашают провести время интересно и с пользой.

А в прошлое воскресенье, 3 июня, здесь состоялся большой концерт детского духового оркестра RHYTHM BAND (Ритм бэнд). Фотоотчет можно посмотреть здесь.

Проведем семейные выходные вместе!

г. Барнаул, пр. Ленина, 102 В
фуд-корт, 4-й этаж
тел.: 8 (3852) 29-04-15
pioneermall.ru
www.instagram.com/pioneermall/
vk.com/pioneer_mall

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
13:12
Время движения автобусов маршрута №104ю продлят в Барнауле 0
13:04
Составлен список самых опасных для экологии городов мира 1
12:51
Барнаульцам рассказали, куда жаловаться на завышенные цены на бензин 3
12:40
Алтайские депутаты предложили Виктору Томенко сыграть в баскетбол 0
12:32
Инженеры из США разработали "мощнейший" в мире суперкомпьютер 6
12:23
Фуры атакуют: грузовики "подмяли" под себя две легковушки в центре Барнаула 0
12:14
Глава Минтруда допустил, что человек может прожить 200 лет 4
12:06
Не поплавать: в Барнауле затопило городской пляж 0
11:53
Дело об убийстве завели в Горном Алтае спустя 12 лет после пропажи человека 0
11:44
Мотоциклист проехался по террасам новой лестницы и набережной в Барнауле 11
11:33
Путин записал видеообращение к спортсменам и болельщикам перед ЧМ-2018 0
11:24
Спасатели эвакуировали детей с острова на бурной реке в Горном Алтае 0
11:15
Шубенков победил в беге на 110 метров с барьерами на турнире в Польше 3
11:10
Приятные сюрпризы и развлечения приготовили для посетителей в ТРЦ "Пионер" 0
11:04
Британцы включили АлтГУ в топ-20 лучших вузов России 1
10:58
Рубцовчанин распространял наркотики, работая таксистом 2
10:34
19-кратная победительница турниров Большого шлема умерла в Бразилии 0
10:25
Штормовое предупреждение объявили на все выходные в Алтайском крае 0
10:15
В Сети появился клип на официальную песню ЧМ-2018 2
10:03
Пожар в многоквартирном доме в центре Барнаула потушили до приезда МЧС 0
10:00
Вперед за солнцем: топ-6 направлений для отдыха на море 1
09:50
Трамп заявил, что может посмертно помиловать Мохаммеда Али 0
09:38
Водитель на Lexus насмерть сбил пенсионера в Барнауле 17
09:22
В Приморье 51-летняя женщина родила тройню 17
09:16
Загоревшийся склад в Барнауле тушили 28 пожарных 0
09:09
"Сложнейшее интервью в карьере": австрийский журналист о беседе с Путиным 6
09:00
"Мисс Русское Радио 2018": как прошло вручение титула в Москве 1
08:49
СМИ: Минобороны готовит изменения в правила призыва в армию 6
08:39
Медведице на Камчатке присвоили статус матери-героини 0
08:22
"Банк приколов": мужчина на Алтае заправил машину за 5 тысяч "дублей" 1
08:17
"Сибирская Ибица": причаливаем в лето 17
08:06
Ресторан "Русский Шанхай": тандем Востока и Запада 4
07:50
Салют будет: как в Барнауле отметят День России 6
07:34
Заразна и опасна: помогают ли прививки от кори и какие бывают осложнения 10
07:30
Как провести отличные семейные выходные в Новосибирске 2
07:22
Пошла жара: где можно искупаться в Барнауле и сколько это стоит 10
07:15
Квартиру с сауной и джакузи продают в Барнауле за 8,9 млн рублей 6
07:03
Глава Республики Алтай заявил о строительстве транспортного коридора в Азию 0
07:00
Этим летом Volkswagen POLO вырывается вперед 1
06:48
Совсем не тургеневская девушка: фото неподражаемой Натали Портман 7
06:32
Королевский стиль: гардероб Её Величества Елизаветы II 3
06:24
Друг в беде не бросит: смешные и трогательные фотографии о дружбе 2
06:17
Рабочая суббота в Алтайском крае пройдет под знаком жары и гроз 0
06:01
Какие дворы отремонтируют в Барнауле в 2018 году: карта 0
05:04
Омскую учительницу уволили из-за снимков в купальнике 41
04:04
Путин и Си Цзиньпин проехались на скоростном поезде в Китае 2
03:05
Генерал ФСБ попросил вернуть $2 млн из дела Улюкаева 0
02:04
Рыжий Путин и худой Ким Чен Ын из воска рассмешили китайцев 0
01:07
Порошенко заявил, что минского формата переговоров нет 0
00:07
Двое российских туристов погибли в Турции за один день 4

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.