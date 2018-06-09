По уже сложившейся традиции в ТРЦ "Пионер" каждые выходные посетителей ждут интересные развлечения под девизом "Семейные выходные". Люди приходят семьями — для каждого здесь находится подходящее занятие, и впоследствии остаются приятные впечатления.
Не обходится и без приятных сюрпризов. Каждую субботу и воскресенье с 14 до 17 часов на фуд-корте, расположенном на четвертом этаже торгово-развлекательного центра, каждый может получить в подарок сладкую вату!
А в воскресенье, 10 июня, в 16 часов на фуд-корте, расположенном на четвертом этаже торгово-развлекательного центра, состоится творческий мастер-класс "Кукла-скрутка. Оберег" и "Зайчик на пальчик". Всех желающих организаторы приглашают провести время интересно и с пользой.
А в прошлое воскресенье, 3 июня, здесь состоялся большой концерт детского духового оркестра RHYTHM BAND (Ритм бэнд). Фотоотчет можно посмотреть здесь.
Проведем семейные выходные вместе!
г. Барнаул, пр. Ленина, 102 В
фуд-корт, 4-й этаж
тел.: 8 (3852) 29-04-15
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