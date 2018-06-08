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Жительница села Турочак в Горном Алтае предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего гражданского мужа, которого она застала дома у соседки.
Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, преступление было совершено 7 апреля этого года.
"Молодая женщина, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ (угроза убийством), находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности и гнева, застав сожителя за распитием спиртного у соседки, в ходе произошедшей между ними ссоры клинком ножа нанесла своему сожителю удар в область передней поверхности грудной клетки слева", — уточняют обстоятельства случившегося в СКР.
В результате полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия. В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии
урок козлам не ходить в чужой огород
а так бы жил поживал