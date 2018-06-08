Фото: vk.com/barneos22
Легковой автомобиль Hyundai Matrix врезался в столб после столкновения с автомобилем УАЗ на проспекте Ленина в Барнауле в пятницу, 8 июня.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, авария случилась в 07:10 у здания №203 по проспекту Ленина. Известно, что водитель 1967 года рождения, управляя корейским автомобилем, не уступил дорогу имеющему приоритет УАЗу под управлением мужчины 1981 года рождения.
В результате произошло столкновение транспортных средств, а после этого Hyundai Matrix врезался в опору. Водитель корейской машины получил травмы и был госпитализирован.
По факту ДТП проводится проверка.
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