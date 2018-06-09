Фото: mylitta.ru, 24smi.org, vogue.ua
Официальный день рождения британского монарха празднуется во вторую субботу июня каждого года. Настоящий же день рождения королевы Елизаветы II (Queen Elizabeth II) 21 апреля, однако по традиции официальные мероприятия проводятся в первый летний месяц.
С самых ранних лет она уделяла немало внимания своему внешнему виду. Будучи принцессой и наследницей престола, а затем королевой, Елизавета создавала свой гардероб как оружие, призванное охранять королевское достоинство национального символа.
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