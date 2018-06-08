Фото: vk.com/mass54
Матросы-спасатели достали из воды парня, который плавал на надувном матрасе лицом вниз, а затем внезапно упал в воду и начал тонуть. Об этом пишут "Новосибирские новости" со ссылкой на группу МАСС Новосибирска в соцсетях.
Инцидент произошел на пляже котлована Горский. Спасатели быстро добрались до тонущего на резиновой лодке и помогли выбраться из водоема.
После того, как спасатели доставили 21-летнего парня на берег, они осмотрели его и провели профилактическую беседу о правилах пребывания на водных объектах. Молодой человек признался, что задремал на надувном матрасе.
Он поблагодарил спасателей, отказался от медпомощи и пошел домой.
В сообщении подчеркивается, что глубина карьера местами достигает восьми метров.
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