Фото: Amic.ru
Представители крупных транспортных предприятий Барнаула просят повысить тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Такое коллективное обращение они направили в адрес врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко, сообщили в Ассоциации перевозчиков Барнаула. В ближайшее время копия письма будет в распоряжении Amic.ru. В нем несколько основных перевозчиков краевой столицы просят нового руководителя региона помочь решить накопившиеся вопросы в данной сфере.
В пресс-службе администрации Барнаула подтвердили, что регулярно получают обращения от перевозчиков с просьбой рассмотреть вопрос о повышении платы за проезд. Все они рассматриваются, и в ближайшее время по ним будет принято решение. Обращения должны быть от перевозчиков, которые представляют не менее 51% рынка. Кроме того, они должны предоставить пакет документов, обосновывающих повышение. После этого профильный координационный совет по ценам примет к рассмотрению данный вопрос.
По заявлению перевозчиков, тариф не пересматривался уже полтора года, а между тем цены на горюче-смазочные материалы, запчасти, электро- и теплоэнергию выросли за это время значительно. Тем более что за последние два месяца значительно поднялась цена на бензин и дизельное топливо. По сообщениям транспортников, перевозка одного пассажира на "больших" автобусах им обходится в 30 рублей. Сейчас, напомним, при оплате наличными стоимость проезда в автобусах составляет 20 рублей. Если же пользоваться транспортной картой, то тут цена будет варьироваться в зависимости от тарифа. При этом значительно выросло содержание системы электронного проезда, выросли тарифы на аренду валидаторов, необходимо повышать заработную плату водителям и кондукторам.
Кроме того, подвижной состав не обновлялся уже 5 лет. Предприятия просто не имеют собственных оборотных средств, чтобы закупать новые автобусы. Все они закупаются обычно за рубежом. Из-за разницы курса доллара многие автобусы в последние месяцы подорожали на 10-25%.
Представитель одного из перевозчиков в беседе с Amic.ru подчеркнул, что необходимо повышать плату за проезд в крупных автобусах до 30 рублей, в электротранспорте эта сумма может быть меньше. Однако в мэрии якобы на такие крайние меры идти не готовы. Там обещали рост тарифов в прошлом году, но позже попросили перевозчиков подождать до выборов президента России. По предварительной договоренности с администрацией города, рост тарифов произойдет осенью и составит несколько рублей. Но точная цифра может стать известна только после решения администрации города.
Обычно вопрос о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте Барнаула рассматривается на координационном совете по ценообразованию. До этого предложения об увеличении тарифов, поступающие со стороны перевозчиков, проходят экспертизу на обоснованность.
В последний раз оплату поднимали в столице Алтайского края в 2016 году. Тогда тарифы в автобусах и маршрутках стали составлять 20 рублей, для пользователей услуг "Горэлектротранса" — 19 рублей. При условии оплаты транспортной картой цена для ее пользователя уменьшалась на рубль. Впрочем, некоторые перевозчики уже начали переходить на нерегулируемые тарифы, что теперь позволено федеральным законом.
Комментарии
Каждый раз под новостями о повышениях цен за проезд я оставляю комментарий о том, что весь катающийся у нас общественный транспорт - это квадратные километры пустых рекламных площадей и просто сумасшедшие доходы при грамотном подходе, которые бы позволили не то, что сильно снизить стоимость проезда, а вообще сделать его бесплатным.
Оставлю, пожалуй, и в этот раз.
а пассажиры Томенко не поднимать цены на проезд в Барнауле до 30 рублей
и в угадайку играть не нужно кого он послушает
касплер леонов и компания совсем уже осидорели... стремно ездить на пятилетних джипах и прочих панамерах?
совсем обнаглели. отдельное спасибо 77 %. теперь кушайте, не обляпайтесь. с 1 июля коммунальные поборы снова вырастут, цены на всё растут каждый день. пачка самого дешевого сливочного масла стоит 79 рублей. это типа в аграрном регионе. творог совсем не подступиться. это же геноцидом попахивает
По предварительной договоренности с администрацией города, рост тарифов произойдет осенью
---------------------
Сразу после "выборов" губернатора!
"По сообщениям транспортников, перевозка одного пассажира на "больших" автобусах им обходится в 30 рублей"
Вопрос. Из каких доходов перевозчики вливают сотни миллионов рублей на покрытие убытков? (предположим, общественным транспортом пользуется половина жителей города 300 тысяч * 10 рублей с каждой поездки * 2 поездки в день * 25 дней = 150 млн. руб в месяц). В год это 1,8 млрд рублей
Уж не привирает ли кто-то?
Ожидаемо! Топливо подорожало на 8% как нам рассказывают, цены заморожены. С какого перепуга цену проезда поднимать в полтора раза?
лет 8 назад из бюджета крупным перевозчикам компенсировалось миллионов до 30 ежемесячно. думаю сейчас эта сумма больше
А вот в смешной и ущербной, по мнению россиян, стране Эстония, с 1 июля общественный транспорт станет бесплатным.
По заявлению перевозчиков, тариф не пересматривался уже полтора года...
у нас что, годовая инфляция, по мнению перевозчиков, 33,3%...
Перевозчики, вы хотя бы иногда мойте машины в салоне. Противно прикоснутся, все такое грязное, заляпанное, гадость!
8.06.2018 14:34
Джино
А вот в смешной и ущербной, по мнению россиян, стране Эстония, с 1 июля общественный транспорт станет бесплатным.
Сразу видно - загнивают.
Вместо 110 автобуса есть один засланный казачок, микроавтобус - "китаец". Запустить в рейсы новые автобусы? нет, не слышали! Довести до адекватного состояния автобусы? нет, не слышали! Поднять цену за проезд? ДА! УРА!
А кроме шуток, состояние у автобусов оставляет желать лучшего! Дымят как паровозы, в салоне, как после войны! Плюс жара в них не выносимая. Есть конечно приличные автобусы на рейсах, но это лишь единицы!
В Барнауле большие автобусы это душегубки. Водители экономят на всём. Согласна платить 30 руб., но чтобы в жару в больших автобусах включали кондиционер, открытый верхний люк с жарой не справляется
тариф у них не пересматривался 1,5 года .. а у народа доходы за последние 4 года только падали. Томенко, когда придти за индексацией?
Тем, кто удивляется 33% в гору- это ж классика... "целься выше".
"Хотите +10 рублей, ну ладно, барин сегодня добрый и никого обижать не будет... пусть проезд станет 25 рублей! " - вот такой расклад и будет...
Тем, кто удивляется 33% в гору- это ж классика... "целься выше".
"Хотите +10 рублей, ну ладно, барин сегодня добрый и никого обижать не будет... пусть проезд станет 25 рублей! " - вот такой расклад и будет...
+100500
Хотели бы 30 руб., просили бы 50
Сейчас добрый губер выйдет и скажет:"Не дам народ обижать, все будет по 25 руб."
И народ возрадуется, как же у нас все хорошо
Ну так давайте проучим перевозчиков.
Объявим месяц бойкота городскому транспорту.
По возможности будем брать с собой в машину попутчиков .
Если всего несколько остановок ,то пешочком.
Сейчас лет самое время для таких байкотов.
В июле студентов нет ,бабушки на дачах ,многие в отпусках .
Вот и пусть июль покатаются в полупустых автобусах .
Междугородние перевозчики уже нажрались ,народ игнорит катается с попутчиками ,почему этих нельзя так же продинамить?