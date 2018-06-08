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Перевозчики просят Томенко поднять цены на проезд в Барнауле до 30 рублей

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Транспортные компании краевой столицы направили обращение врио главы Алтайского края

Фото: Amic.ru

Представители крупных транспортных предприятий Барнаула просят повысить тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Такое коллективное обращение они направили в адрес врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко, сообщили в Ассоциации перевозчиков Барнаула. В ближайшее время копия письма будет в распоряжении Amic.ru. В нем несколько основных перевозчиков краевой столицы просят нового руководителя региона помочь решить накопившиеся вопросы в данной сфере.

В пресс-службе администрации Барнаула подтвердили, что регулярно получают обращения от перевозчиков с просьбой рассмотреть вопрос о повышении платы за проезд. Все они рассматриваются, и в ближайшее время по ним будет принято решение. Обращения должны быть от перевозчиков, которые представляют не менее 51% рынка. Кроме того, они должны предоставить пакет документов, обосновывающих повышение. После этого профильный координационный совет по ценам примет к рассмотрению данный вопрос.

По заявлению перевозчиков, тариф не пересматривался уже полтора года, а между тем цены на горюче-смазочные материалы, запчасти, электро- и теплоэнергию выросли за это время значительно. Тем более что за последние два месяца значительно поднялась цена на бензин и дизельное топливо. По сообщениям транспортников, перевозка одного пассажира на "больших" автобусах им обходится в 30 рублей. Сейчас, напомним, при оплате наличными стоимость проезда в автобусах составляет 20 рублей. Если же пользоваться транспортной картой, то тут цена будет варьироваться в зависимости от тарифа. При этом значительно выросло содержание системы электронного проезда, выросли тарифы на аренду валидаторов, необходимо повышать заработную плату водителям и кондукторам.

Кроме того, подвижной состав не обновлялся уже 5 лет. Предприятия просто не имеют собственных оборотных средств, чтобы закупать новые автобусы. Все они закупаются обычно за рубежом. Из-за разницы курса доллара многие автобусы в последние месяцы подорожали на 10-25%.

Представитель одного из перевозчиков в беседе с Amic.ru подчеркнул, что необходимо повышать плату за проезд в крупных автобусах до 30 рублей, в электротранспорте эта сумма может быть меньше. Однако в мэрии якобы на такие крайние меры идти не готовы. Там обещали рост тарифов в прошлом году, но позже попросили перевозчиков подождать до выборов президента России. По предварительной договоренности с администрацией города, рост тарифов произойдет осенью и составит несколько рублей. Но точная цифра может стать известна только после решения администрации города.

Обычно вопрос о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте Барнаула рассматривается на координационном совете по ценообразованию. До этого предложения об увеличении тарифов, поступающие со стороны перевозчиков, проходят экспертизу на обоснованность.

В последний раз оплату поднимали в столице Алтайского края в 2016 году. Тогда тарифы в автобусах и маршрутках стали составлять 20 рублей, для пользователей услуг "Горэлектротранса" — 19 рублей. При условии оплаты транспортной картой цена для ее пользователя уменьшалась на рубль. Впрочем, некоторые перевозчики уже начали переходить на нерегулируемые тарифы, что теперь позволено федеральным законом.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

8.06.2018 14:07
Евгений

Каждый раз под новостями о повышениях цен за проезд я оставляю комментарий о том, что весь катающийся у нас общественный транспорт - это квадратные километры пустых рекламных площадей и просто сумасшедшие доходы при грамотном подходе, которые бы позволили не то, что сильно снизить стоимость проезда, а вообще сделать его бесплатным.

Оставлю, пожалуй, и в этот раз.

2  0
8.06.2018 14:08
- гость -

а пассажиры Томенко не поднимать цены на проезд в Барнауле до 30 рублей
и в угадайку играть не нужно кого он послушает

1  0
8.06.2018 14:15
- гость -

касплер леонов и компания совсем уже осидорели... стремно ездить на пятилетних джипах и прочих панамерах?

1  0
8.06.2018 14:16
- гость -

совсем обнаглели. отдельное спасибо 77 %. теперь кушайте, не обляпайтесь. с 1 июля коммунальные поборы снова вырастут, цены на всё растут каждый день. пачка самого дешевого сливочного масла стоит 79 рублей. это типа в аграрном регионе. творог совсем не подступиться. это же геноцидом попахивает

2  0
8.06.2018 14:16
- гость -

По предварительной договоренности с администрацией города, рост тарифов произойдет осенью
---------------------

Сразу после "выборов" губернатора!

1  0
8.06.2018 14:23
- гость -

"По сообщениям транспортников, перевозка одного пассажира на "больших" автобусах им обходится в 30 рублей"

Вопрос. Из каких доходов перевозчики вливают сотни миллионов рублей на покрытие убытков? (предположим, общественным транспортом пользуется половина жителей города 300 тысяч * 10 рублей с каждой поездки * 2 поездки в день * 25 дней = 150 млн. руб в месяц). В год это 1,8 млрд рублей

Уж не привирает ли кто-то?

1  0
8.06.2018 14:25
- гость -

Ожидаемо! Топливо подорожало на 8% как нам рассказывают, цены заморожены. С какого перепуга цену проезда поднимать в полтора раза?

1  0
8.06.2018 14:30
- гость -

лет 8 назад из бюджета крупным перевозчикам компенсировалось миллионов до 30 ежемесячно. думаю сейчас эта сумма больше

0  0
8.06.2018 14:34
Джино

А вот в смешной и ущербной, по мнению россиян, стране Эстония, с 1 июля общественный транспорт станет бесплатным.

0  0
8.06.2018 14:40
- гость -

По заявлению перевозчиков, тариф не пересматривался уже полтора года...

у нас что, годовая инфляция, по мнению перевозчиков, 33,3%...

0  0
8.06.2018 14:41
Элен

Перевозчики, вы хотя бы иногда мойте машины в салоне. Противно прикоснутся, все такое грязное, заляпанное, гадость!

0  0
8.06.2018 14:41
- гость -

8.06.2018 14:34
Джино

А вот в смешной и ущербной, по мнению россиян, стране Эстония, с 1 июля общественный транспорт станет бесплатным.

Сразу видно - загнивают.

0  0
8.06.2018 14:45
mrSpeil_yandex

Вместо 110 автобуса есть один засланный казачок, микроавтобус - "китаец". Запустить в рейсы новые автобусы? нет, не слышали! Довести до адекватного состояния автобусы? нет, не слышали! Поднять цену за проезд? ДА! УРА!
А кроме шуток, состояние у автобусов оставляет желать лучшего! Дымят как паровозы, в салоне, как после войны! Плюс жара в них не выносимая. Есть конечно приличные автобусы на рейсах, но это лишь единицы!

0  0
8.06.2018 14:54
Гость

В Барнауле большие автобусы это душегубки. Водители экономят на всём. Согласна платить 30 руб., но чтобы в жару в больших автобусах включали кондиционер, открытый верхний люк с жарой не справляется

0  0
8.06.2018 15:06
- гость -

тариф у них не пересматривался 1,5 года .. а у народа доходы за последние 4 года только падали. Томенко, когда придти за индексацией?

0  0
8.06.2018 15:09
Митенька ржевский

Тем, кто удивляется 33% в гору- это ж классика... "целься выше".
"Хотите +10 рублей, ну ладно, барин сегодня добрый и никого обижать не будет... пусть проезд станет 25 рублей! " - вот такой расклад и будет...

0  0
8.06.2018 15:34
- гость -

Тем, кто удивляется 33% в гору- это ж классика... "целься выше".
"Хотите +10 рублей, ну ладно, барин сегодня добрый и никого обижать не будет... пусть проезд станет 25 рублей! " - вот такой расклад и будет...

+100500

Хотели бы 30 руб., просили бы 50

Сейчас добрый губер выйдет и скажет:"Не дам народ обижать, все будет по 25 руб."
И народ возрадуется, как же у нас все хорошо

0  0
8.06.2018 15:36
Барнаулец

Ну так давайте проучим перевозчиков.
Объявим месяц бойкота городскому транспорту.
По возможности будем брать с собой в машину попутчиков .
Если всего несколько остановок ,то пешочком.
Сейчас лет самое время для таких байкотов.
В июле студентов нет ,бабушки на дачах ,многие в отпусках .
Вот и пусть июль покатаются в полупустых автобусах .
Междугородние перевозчики уже нажрались ,народ игнорит катается с попутчиками ,почему этих нельзя так же продинамить?

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