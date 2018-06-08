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Представители крупных транспортных предприятий Барнаула просят повысить тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Такое коллективное обращение они направили в адрес врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко, сообщили в Ассоциации перевозчиков Барнаула. В ближайшее время копия письма будет в распоряжении Amic.ru. В нем несколько основных перевозчиков краевой столицы просят нового руководителя региона помочь решить накопившиеся вопросы в данной сфере.

В пресс-службе администрации Барнаула подтвердили, что регулярно получают обращения от перевозчиков с просьбой рассмотреть вопрос о повышении платы за проезд. Все они рассматриваются, и в ближайшее время по ним будет принято решение. Обращения должны быть от перевозчиков, которые представляют не менее 51% рынка. Кроме того, они должны предоставить пакет документов, обосновывающих повышение. После этого профильный координационный совет по ценам примет к рассмотрению данный вопрос.

По заявлению перевозчиков, тариф не пересматривался уже полтора года, а между тем цены на горюче-смазочные материалы, запчасти, электро- и теплоэнергию выросли за это время значительно. Тем более что за последние два месяца значительно поднялась цена на бензин и дизельное топливо. По сообщениям транспортников, перевозка одного пассажира на "больших" автобусах им обходится в 30 рублей. Сейчас, напомним, при оплате наличными стоимость проезда в автобусах составляет 20 рублей. Если же пользоваться транспортной картой, то тут цена будет варьироваться в зависимости от тарифа. При этом значительно выросло содержание системы электронного проезда, выросли тарифы на аренду валидаторов, необходимо повышать заработную плату водителям и кондукторам.

Кроме того, подвижной состав не обновлялся уже 5 лет. Предприятия просто не имеют собственных оборотных средств, чтобы закупать новые автобусы. Все они закупаются обычно за рубежом. Из-за разницы курса доллара многие автобусы в последние месяцы подорожали на 10-25%.

Представитель одного из перевозчиков в беседе с Amic.ru подчеркнул, что необходимо повышать плату за проезд в крупных автобусах до 30 рублей, в электротранспорте эта сумма может быть меньше. Однако в мэрии якобы на такие крайние меры идти не готовы. Там обещали рост тарифов в прошлом году, но позже попросили перевозчиков подождать до выборов президента России. По предварительной договоренности с администрацией города, рост тарифов произойдет осенью и составит несколько рублей. Но точная цифра может стать известна только после решения администрации города.

Обычно вопрос о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте Барнаула рассматривается на координационном совете по ценообразованию. До этого предложения об увеличении тарифов, поступающие со стороны перевозчиков, проходят экспертизу на обоснованность.

В последний раз оплату поднимали в столице Алтайского края в 2016 году. Тогда тарифы в автобусах и маршрутках стали составлять 20 рублей, для пользователей услуг "Горэлектротранса" — 19 рублей. При условии оплаты транспортной картой цена для ее пользователя уменьшалась на рубль. Впрочем, некоторые перевозчики уже начали переходить на нерегулируемые тарифы, что теперь позволено федеральным законом.