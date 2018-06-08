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Администрация соцсети Facebook собирается уведомить 14 миллионов пользователей о том, что ряд их публикаций, которые были предназначены для ограниченного круга людей, стали доступны широкой общественности. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Verge и официальных представителей компании.
Сообщается, что из-за ошибки настройки данных учетных записей пользователей изменились без ведома их авторов. Из-за этого сообщения и материалы, которые данные лица размещали в соцсети, полагая, что их увидит лишь небольшая группа людей, стали доступны всем пользователям Facebook.
Сбой произошел в период с 18 по 27 мая. При этом подчеркивается, что сотрудники соцсети выявили ошибку 22 мая, но настройки были изменены лишь пять дней спустя. Причиной ошибки стало испытание новой функции Facebook. Администрация принесла извинения пользователям и начала их оповещать.
"Мы хотели бы извиниться за эту ошибку", — заявил Эрин Иган, отвечающий в компании за защиту персональных данных. Он добавил, что сбой уже исправили.
Комментарии
ура. удалился оттуда полгода назад.