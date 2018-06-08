Барнаульская горэлектросеть привлекает к субсидиарной ответственности учредителей и директоров компаний-должников. После процедуры банкротства ответственным за финансовое состояние своих фирм приходится рассчитываться за свет собственным имуществом, сообщили в пресс-службе БГЭС.
В мае к субсидиарной ответственности по долгам перед БГЭС привлечен руководитель ПК "Сладкий рай" Сергей Храбров. Компания занималась изготовлением хлебобулочных изделий. За 9 месяцев хлебопеки задолжали энергетикам 598 тысяч рублей. Задолженность взыскана через суд, однако судебные приставы вернули в Горэлектросеть исполнительный лист в связи с невозможностью взыскания. Тогда Барнаульская горэлектросеть обратилась в краевой арбитраж с иском о признании должника банкротом, но дело закрыли. У "Сладкого рая" оказалось недостаточно средств не только для погашения долгов, но даже для финансирования самой процедуры банкротства. Это позволило энергетикам пойти дальше и подать иск о привлечении руководителя компании к субсидиарной ответственности. В суде было установлено, что предприниматель не совершал никаких действий, чтобы урегулировать вопрос имеющихся долгов. Суд удовлетворил иск Барнаульской горэлектросети. Теперь директору и учредителю "Сладкого рая" в одном лице Сергею Храброву придется рассчитаться за электроэнергию собственным имуществом.
Аналогичная практика сложилась у партнеров Барнаульской горэлектросети. Барнаульская сетевая компания, обслуживающая электросети краевой столицы, привлекла к субсидиарной ответственности Дениса Сучкова. На этот раз руководитель накопил долги не по управляющим компаниям (УК "Управдом" и УК "Доверие"), а по компании "Энергия-Транзит", которая специализировалась на производстве тепловой энергии и горячей воды. Причем электроэнергию для этих нужд "Энергия-транзит" практически два года предпочитала потреблять по бездоговорной схеме. 21 мая БСК выиграла суд, Сучкова привлекли к субсидиарной ответственности за погашение долга в размере 1 млн 170 тысяч рублей. Данная сумма является существенным довеском к уже имеющимся долгам ответчика: 4 миллиона рублей Сучков должен погасить за счет собственных средств по долгам УК "Управдом" и еще 500 тысяч рублей по долгам УК "Доверие".
В БГЭС отмечают, что поправки в закон "О несостоятельности (банкротстве)", касающиеся привлечения руководителей компаний-должников к личной финансовой ответственности, были приняты меньше года назад – 29 июля 2017 года. Отныне инициировать привлечение к субсидиарной ответственности может сам кредитор на любой стадии банкротства, не дожидаясь конкурсного производства и в течение трех лет после его завершения. Это значит, что ответственным за рухнувший бизнес стало практически невозможно избежать финансовых последствий и для собственного кошелька.
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