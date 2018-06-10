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Власть сохранила: Марию Прусакову переизбрали главой КПРФ в Алтайском крае

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Кандидатуру Прусаковой единогласно поддержали на отчетно-выборной конференции

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

34-летнюю Марию Прусакову переизбрали первым секретарем краевого комитета КПРФ в Алтайском крае. Подробности проходящей в воскресенье, 10 июня, отчетно-выборной конференции коммунистов порталу Amic.ru рассказала депутат краевого Заксобрания, коммунистка Вероника Лапина.

За переизбрание Марии Прусаковой на пост персека проголосовали все 55 членов краевого комитета партии, присутствовавших на конференции. Одна была единственным кандидатом на этот пост и сомнений в избрании именно Прусаковой не было. Во-первых, ее кандидатуру одобрил Центральный комитет партии. Во-вторых, членов КПРФ, которые могли бы выступить против ее переизбрания недавно исключили из партии.

Напомним, Мария Прусакова была избрана первым секретарем алтайского краевого комитета КПРФ в мае 2016 года.

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Кроме нее было переизбрано бюро краевого комитета. Секретарем по идеологии стала Дарья Зулина, по работе с молодежью — Антон Арцибашев, по протестному движению и работе с депутами — Вероника Лапина, по работе с общественными организациями — Вячеслав Початов, по оргработе — Александр Ткачев. 

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На конференции обновился и состав краевого комитета. Из него вышел депутат АКЗС Андрей Сартаков, ранее исключенный из партии. И Иван Карпов, в партии состоящий, но пошедший на конфликт с руководством, инициировав свое избрание главой фракции КПРФ в Барнаульской городской Думе. 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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