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Новосибирский мэр, глава регионального обкома КПРФ Анатолий Локоть не будет участвовать в досрочных выборах губернатора Новосибирской области. Об этом пишет ТАСС.
Ранее секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил, что партия выдвинет Локтя в качестве кандидата на пост главы региона. По оценке коммунистов, он имеет высокие шансы на победу и уверенно обойдет кандидата от "Единой России". Тогда Обухов отметил, что Локоть является самым близким к победе кандидатом на губернаторских выборах в регионах Сибири от КПРФ, и сообщил, что партия бросит все силы на его поддержку.
"Достигнуто соглашение о взаимодействии. Прямые выборы мэра сохраняются. Возможность вернуть "бюджет развития". Я принял решение, согласованное с руководством КПРФ, отказаться от выдвижения на пост губернатора в пользу Андрея Александровича [Травникова]", — сказал Локоть журналистам.
Травников отметил, что позитивно воспринял решение новосибирского мэра, собирающегося остаться на своем посту вместо выдвижения в главы региона. "Я полностью уверен, что решение городских проблем важнее любых политических разногласий", — подчеркнул он, добавив, что готов поддержать Локтя.
Досрочные выборы в Новосибирской области пройдут в связи с уходом с поста главы региона 69-летнего Владимира Городецкого. Российский лидер Владимир Путин принял его отставку 6 октября прошлого года и назначил временно исполняющим обязанности губернатора 46-летнего Травникова.
Комментарии
Он просто собрался переходить в Единую Россию