Иногда наступают такие дни, когда ни сил, ни времени на прогулку до супермаркета просто не остается, а так хочется сладкого! Хочется порадовать себя и близких, купить сладости к чаю или снеки (орешки, чипсы, сухарики) к сериалу и при этом не тратить много. Или необходимо организовать сладкое и снеки на дачу — заезд будет длинным, понадобится много и лучше бы сэкономить!
На полках интернет-магазина "KDV Online" вы найдете огромный ассортимент по низким ценам. Более 700 видов кондитерских изделий, конфет и снеков! Есть все:
- Конфеты, карамель, ирис, зефир, гематоген, шоколад, мармелад;
- Печенье, вафли, круассаны, пряники, бисквиты, рулеты, торты;
- Крекеры, сухарики и гренки;
- Мясо, рыба, орехи;
- Семечки, чипсы и попкорн.
Почему цены значительно ниже, чем в супермаркетах?
"KDV Online" – это интернет-магазин производителя, то есть в нем продаются продукты напрямую без наценки розничных торговых сетей. Любой супермаркет прибавляет к цене иногда и до половины стоимости товара. А здесь товар без лишних наценок.
Кроме того, у холдинга KDV развитая инфраструктура и логистика — транспортная система и распределительные центры тоже свои. Все это и позволяет снизить цену на продукцию. В интернет-магазине "KDV Online" она еще более доступна, чем в рознице. Доставка, кстати, тоже бесплатная – курьер привозит пакет вкусностей, вы оплачиваете и забираете заказ.
Продукты для маленьких
На виртуальных полках интернет-магазина вы найдете и полезные продукты для самых маленьких. Например, печенье "Бонди", разработанное совместно с НИИ питания РАМН. Это вкусный и полезный продукт, который подходит детям. В линейке "Бонди" также есть мармелад и гематоген.
Как заказать?
- для заказа просто зайдите на страницу сайта "KDV Online";
- выберите сладости и снеки, одним кликом отправляя товар в корзину;
- нажмите на корзину вверху сайта и во всплывающем меню "Оформить заказ".
Для заказа не нужна регистрация, вы оставляете только имя, адрес для доставки и контактный номер телефона.
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка за заказ от 300 рублей осуществляется в любой день (включая выходные и праздники), в любое удобное для покупателя время (с 9.00 до 21.00). Курьер доставит покупки до двери вашего дома. Заказ оплачивается при получении, наличными или по карте. Интернет-магазин работает без предоплаты.