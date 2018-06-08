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Обрушившуюся гостиницу в Рубцовске безрезультатно пытались продать

, ИА "Амител"
В качестве гостиницы здание не эксплуатировалось с 2014 года

Фото: rubtsovskmv.ru

Здание бывшей гостиницы "Алей", стена которого обрушилась в Рубцовске в ночь на пятницу, 8 июня, неоднократно выставлялось на продажу, сообщили в администрации города.

"Здание бывшей гостиницы – 1953 года постройки, стены кирпичные, перекрытия деревянные. Не эксплуатируется в качестве гостиницы с 2014 года. Здание неоднократно выставлялось на торги, но желающих приобрести его не нашлось", — информируют в мэрии.

Напомним, обрушение стены здания произошло сегодня во втором часу ночи. В результате ЧП никто не пострадал.

В данный момент здесь организовано круглосуточное дежурство, чтобы исключить допуск посторонних лиц в аварийное здание.

Что касается будущего этого строения, то власти города намерены заключить договор с проектным институтом для проведения обследования здания. Когда будет получено официальное заключение, тогда и будет принято решение, что делать с этим строением.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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