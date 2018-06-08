Барнаульцы стали чаще болеть корью

С начала 2018 года в Барнауле зарегистрировано восемь случаев заболевания корью. Все они лабораторно подтверждены, сообщила ИА "Амител" главный внештатный специалист-эпидемиолог министерства здравоохранения Алтайского края Ирина Переладова. В 2017-м был зарегистрирован всего один случай.
По словам Переладовой, в первых двух случаях (2017 и 2018 годы) корь в регион завезли из других стран – из Турции и Мальдивских островов. А дальше болезнь распространилась в результате контакта не привитых против кори детей с первым заболевшим.
Справка: корь – это острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, индекс контагиозности приближается к 100 %, то есть при контакте с больным заболевают практически все лица, не болевшие корью и не привитые против нее. Осложнениями после болезни являются поражение центральной нервной системы (энцефалит, менингоэнцефалит), пневмонии.
Комментарии
Что ж, не прививайте дальше, противники прививок! Корь страшна не столько сама по себе, сколько осложнениями, вплоть до тяжелейшего воспаления легких либо менингита, что может привести к летальному исходу. Не понимаю, ЗАЧЕМ обрекать подвергать детей такому риску????