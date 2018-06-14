Новый торговый центр предполагает формат размещения "у дома" и планирует удовлетворить основные потребности жителей близлежащих районов.
Якорным арендатором стала сеть продуктовых магазинов "Пятерочка", которая работает уже с 31 мая. Также арендаторами торгового центра стали компания "Цимус" — сеть магазинов бытовых товаров, федеральная аптечная сеть "Советская аптека", "Оптика" — салон модных аксессуаров, магазин текстиля для дома "Дрема" и другие.
ТЦ "Заря":
г. Барнаул, ул. Власихинская, 166
тел.: 8-903-990-88-96
Комментарии
На географических картах и на въезде пора менять город на тц - добро пожаловать в ТЦ Барнаул.
14.06.2018 08:10
- гость -
"ТЦ Барнаул"
Ну наконец то! Я так ждал - ну когда же, когда? рука-лицо