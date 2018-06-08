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Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп и британский премьер Тереза Мэй не будут проводить двусторонние переговоры на саммите G7 в канадском Квебеке на фоне неприязненного личного отношения американского президента к коллеге. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на газету Telegraph и представителя британского правительства.
Источники в окружении Трампа сообщили, что республиканец устал от "учительского" тона Мэй. "Без обид, но она практически как школьная учительница, не думаю, что кто-то с ней в хороших отношениях", — заявил источник, который присутствовал на встречах лидеров двух стран.
Издание пишет, что главу Штатов рассердил подход британской коллеги в ходе их телефонного разговора, когда вместо общего обсуждения вопросов Мэй сразу углубилась в политические детали.
Другой источник сообщил, что президента США также раздражают частые просьбы британского премьера, выглядящие как стремление получить выгоду от отношений с Америкой.
Саммит G7 пройдет 8-9 июня в канадском Квебеке, в небольшом курортном городе Ла-Мальбе.
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