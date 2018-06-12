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Лещ, запеченный с овощами: секреты приготовления

, ИА "Амител"
Сочная рыба в духовке в рецепте от Кухни.Amic.ru

Такой полезный продукт, как рыба, должен всегда присутствовать в рационе. В нашем новом рецепте мы расскажем, как приготовить леща с овощами — такое блюдо отлично подойдет и для обеда, и для ужина, и даже для праздничного стола.

 

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Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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