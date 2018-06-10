Если бы у меня был такой кот: топ-10 героев Союзмультфильма

10 июня 1936 года в Москве была создана студия Союзмультфильм, которая стала главным "производством" качественных мультиков в стране на многие годы. Все мы помним милого и немного сварливого кота в красной шапке и шарфе, который мог и вышивать, и на машинке шить, и малиновое варенье варить. Все переживали за ежика и медвежонка, бредущих в тумане. И, конечно, как не сказать о мужчине в самом расцвете сил, но при этом по детски-обидчивым и обожающим сладкое. В день рождения студии вспоминаем 10 лучших героев.

Сложно отдать кому-то первое место в нашем топе. Но точно в первой тройке будут кот Матроскин, Карлсон и заяц с волком из "Ну, погоди".

Кот Матроскин

Любопытно, что героев из серии мультфильмов про Простоквашино рисовали разные художники и по нескольку раз. А началось всё с того, что молодой Эдуард Успенский, подрабатывавший в пионерском лагере библиотекарем, придумал эту историю для развлечения малышей. Правда, дядя Федор сначала был взрослым лесником, но к созданию мультика "помолодел" до ребенка.

Матроскин заполнился не только своим ярким образом, но и цитатами:

"Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть, так вкуснее получится".

"Ох уж этот Шарик у нас! Охотничек нашелся! Нет от тебя никаких доходов, а расходы одни...".

"А о нас кто подумает? Адмирал Иван Федорович Крузенштерн?".

Карлсон

Героя Астрид Линдгрен Карлсона советские дети любили. Немного вредный, сладкоежка, обманщик, но такой милый. А вот на родине писательницы, в Швеции наоборот — его считают хамом, эгоистом, обманщиком и хвастуном.

Ёжик

"Ёжик в тумане" признан лучшим мультфильмом всех времен по опросу 140 мультипликаторов и кинокритиков разных стран. Имеет 35 наград по всему миру.

Чебурашка

Русское имя милого зверька Чебурашки давно уже не кажется странным. На английском оно звучит как "Топл", немцы называют его "Плумпс", а шведы — "Дрюттэн".

Винни-Пух

Историю Алан Милна про Винни-Пуха — одна из самых популярных в мире. Однако самой близкой к оригиналу считается именно русская версия мультипликационных фильмов.

Волк и Заяц

Про эту парочку нельзя писать по отдельности. Оба — яркие и интересные персонажи. Кстати, озвучивать волка должен быть Владимир Высоцкий, но советская цензура запретила. Роль отдали Анатолию Папанову. А вот на голос зайца без колебаний взяли Клару Румянову.

Трубадур

Первый советский рок-мультфильм. "Бременские музыканты" запомнились не только нетипичными героями, но и прекрасной музыкой.

Маугли

Советский Маугли вышел на экраны в 1973 году. Любопытно, что мультфильм показали в США, однако вырезали из него большинство кровожадных сцен и заменили музыку.

Алиса Селезнева

И снова про США. Мультфильм "Тайна третьей планеты" вышел на советские экраны в 1981 году. Через шесть лет его показали в США, но перевод разительно расходился с оригиналом. Вплоть до того, что Алису стали звать Кристин. Позже его несколько раз передублировали. В разные годы роли озвучивали Кирстен Данст, Джеймс Белуши, Робби Уильямс, Хью Грант, Хью Лори, Жан Рено, Тото Кутуньо, Адриано Челентано и многие другие.

Вовка

"Вовка в тридевятом царстве" — не просто поучительный мультик, но хорошее отражение советской эпохи 50-60-ых годов.