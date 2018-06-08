Фото: youtube.com
Участница сафари в Ботсване опубликовала ролик нападения слона на лодку. Об этом пишет РИА Новости.
Женщина заявила, что хотела снять ролик для того, чтобы записать звуки, издаваемые слоном, "когда щиплет траву, жует ее и дышит" для того, чтобы затем "доказать, насколько близко мы подошли к нему".
По словам автора ролика, лодка "нарушила зону комфорта" животного, из-за чего слон приблизился к лодке с участниками сафари и начал ее толкать, чтобы перевернуть. Капитан быстро отреагировал на происходящее и сдал назад.
Туристы во время нападения животного не пострадали.
Комментарии
Лодка качается, ходуном ходит... но крутые фотографы все со штативами... Или чтобы многокилограммовый фотик на весу не держать?
Круто, никто даже не испугался