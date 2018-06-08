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Арбитражный суд Алтайского края подтвердил законность и обоснованность наложения штрафа в размере 1,1 миллиона рублей на алтайскую фармацевтическую компанию ООО "Елена-Фарм" за сговор на торгах по закупке лекарственных средств.
"Нарушение выразилось в заключении ООО "Елена-Фарм" с четырьмя фармацевтическими компаниями антиконкурентного соглашения в устной форме для обеспечения победы одного из участников сговора в закупках на поставку лекарственных средств для онкологических клиник в Волгоградской, Астраханской, Ростовской, Свердловской областях и Ханты-Мансийском АО на общую сумму контрактов свыше 33 миллионов рублей", — объясняют в пресс-службе краевого управления Федеральной антимонопольной службы.
В УФАС подчеркивают, что нарушители действовали по одному сценарию, а именно: в ходе аукционов ООО "Евроинвест", ООО "Лорем", ООО "Гелиос" намеренно подавали заявки на участие в закупке, которые не соответствовали требованиям конкурсной документации и законодательству о закупках.
Кроме того, ими намеренно и резко снижалась начальная цена контракта.
"Резкое снижение цены контракта становилось экономически нереальным для других, добросовестных участников закупки. Зная, что их заявки будут отклонены ввиду несоответствия, ООО "Евроинвест", ООО "Лорем" и ООО "Гелиос" позволяли ООО "Елена-Фарм" и ООО "Капитал" становиться победителем закупок с минимальным снижением НМЦК", — констатируют в антимонопольном ведомстве.
Все участники сговора были привлечены к административной ответственности и наложению штрафов от 100 тысяч рублей до 1,1 миллиона рублей.
Представители ООО "Елена-Фарм" не согласились с размером штрафа и пытались обжаловать его в суде, но арбитраж подтвердил правоту антимонопольного управления.
Впрочем, с учетом выявления исключительных обстоятельств в виде снижения прибыли предприятия за 2017 год, административный штраф компании был в итоге снижен до 560 тысяч рублей.
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